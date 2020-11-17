Samsung Q60T QLED 4K UHD Smart TV 1 Milyar Renk Tonu Sunuyor!

Samsung Electronics'in 50", 55", 58" ve 65" boyut seçenekleri ile tüketicilerle buluşturduğu Q60T QLED 4K UHD Smart TV modeli, yalnızca tasarım yaklaşımıyla evinizin dekorunu tamamlamakla kalmıyor aynı zamanda boş bir siyah ekran yerine, kolayca ayarlanan pek çok seçenekle yaşam tarzınıza uygun, anlamlı görüntüler de sunuyor.