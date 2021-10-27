Siber Dolandırıcılık Vakaları Yükselişte

Oyunfor.com, son dönemde dijital mecraların yoğun kullanım oranı ile doğru orantılı olarak artan dijital dolandırıcılık vakaları konusunda dikkat edilmesi gereken konuları açıkladı.

Siber Dolandırıcılık Vakaları Yükselişte

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