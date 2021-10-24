AMD Ryzen Threadripper PRO işlemciler, NVIDIA GeForce NOW'u Güçlendirecek

AMD, Ryzen Threadripper PRO işlemcilerin NVIDIA'nın yeni GeForce NOW RTX 3080 üyeliklerini güçlendireceğini duyurdu. AMD Ryzen Threadripper PRO işlemciler tarafından desteklenen yeni GeForce NOW RTX 3080 üyeliği, tüm oyun severlere yeni nesil bulut oyun deneyimleri sunuyor.
NVIDIA'nın GeForce SuperPod'ları, 39 petaflop'tan fazla grafik performansını desteklemek için benzersiz çekirdek sayıları ve yüksek frekanslı saat hızlarıyla AMD Ryzen Threadripper PRO'nun sınıfında lider performansından yararlanıyor. Her işlemci ayrıca GeForce NOW RTX 3080 üyelerinin sorunsuz, güvenilir bir deneyim ve gereken teknolojiye sahip olmasını sağlamak için 128 PCIe® Gen 4 hattına, endüstri lideri bağlantıya ve eşsiz bellek bant genişliğine sahip.
Yeni nesil bulut oyun deneyimini güçlendiren performans
AMD Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Müşteri Bileşeni Genel Müdürü Chris Kilburn, "Ryzen Threadripper PRO serisi, kullanıcılara inanılmaz performans ve rakipsiz bant genişliği sunmak için tasarlandı ve hızla büyüyen bulut sistemli oyun alanı dahil olmak üzere çeşitli kullanım senaryolarında üstün bilgi işlem performansında endüstri standardını belirliyor. NVIDIA ile çalışırken, Ryzen Threadripper PRO'nun geniş özelliklerinin yeni nesil bulut oyun deneyimini güçlendirmek için mükemmel bir platform olduğu açık" dedi.
NVIDIA GeForce NOW Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Phil Eisler, "GeForce NOW SuperPOD ve GeForce NOW RTX 3080 oyun deneyimi, ilk kez 1440p ve 120 kare hızında düşük gecikmeli bulut oyunlarını mümkün kılacak ve on yılı aşkın bulut oyun geleceğinin zirvesi olacak. AMD Ryzen Threadripper PRO İşlemciler, bu nesilde oyun iş yükümüz için en iyi CPU, bellek ve Giriş / Çıkış performansını sağlayarak oyuncular için performans anlamında büyük bir sıçrama sağlamaya yardımcı oluyor" ifadesinde bulundu.
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