AMD Ryzen Threadripper PRO işlemciler, NVIDIA GeForce NOW'u Güçlendirecek

AMD Ryzen Threadripper PRO işlemciler NVIDIA'nın bulut tabanlı oyun platformu olan GeForce Now için ilk kez 1440p ve 120 FPS sunan RTX 3080 üyeliğinde oyun severlere kesintisiz bir güç sağlayacak.