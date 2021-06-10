Sıfır otomobilde fiyatlar nasıl? 300 bin TL 217 model kaldı

Cardata verilerine göre Haziran 2021 itibariyle piyasada sıfır otomobiller arasında 300 bin TL'ye kadar sadece 217 model kaldı. Fiyatlardaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor.