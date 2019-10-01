Sığınaktaki Yasa Dışı Veri Merkezi Kapatıldı
Yüksek güvenlikli bir sığınakta, akıllara durgunluk verecek şekilde kurulan yasa dışı veri merkezi, kapatıldı!
Alman yetkililer, eski bir askeri sığınakta bulunan yasa dışı bir veri merkezini kapattı. Traben-Trarbach kasabasında bulunan yüksek güvenlikli eski NATO sığınağı, 2013'te 59 yaşındaki bir Hollandalı tarafından satın alınmıştı.
Hollandalı adam, satın aldığı sığınağı yasa dışı işler için yüksek güvenlikli bir veri merkezine dönüştürdü. Adamın bu konuda "gayet başarılı" olduğunu söylemek sanırız yanlış olmaz. Veri merkezini işletmekle sorumlu 13 kişi araştırılırken, bunlardan yedisi tutuklanmış durumda. Şüphelilere yönlendirilen suçlamalar arasında suç örgütü üyesi olma, vergi kaçırma, "uyuşturucu, sahte para, sahte belge, çocuk pornosu dağıtım araçları dahil yüz binlerce suç" var.
Veri merkezi aktif olduğu zamanlarda birkaç suç sitesinin ev sahipliğini yapıyordu. Bunlar arasındaki "Cannabis Road", uyuşturucuya odaklanırken mayıs ayında kapatılan "Wall Street Market", para hırsızlığı ve uyuşturucu dağıtımı işiyle uğraşıyordu. "Orange Chemicals" adlı üçüncü portal ise bir sentetik uyuşturucu sitesiydi.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi veri merkezinin, iletişim firması Deutsche Telekom'a 2016'da düzenlenen ve milyonlarca müşterinin router'ının çevrimdışı kalmasına neden olan botnet saldırısının da sorumlusu olduğu düşünülüyor.
Sunucunun web sitesi olan cb3rob.org'da paylaşılan bir gönderi, veri merkezine el koyulduğunu doğruluyor.
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