Şimdi de NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Geliyor!
NVIDIA'dan RTX'e ihtiyaç duymayacak kullanıcılar için özel bir kart geliyor. Adı ise GTX 1660 Ti. İşte özellikleri...
- Ercan Uğurlu
NVIDIA'nın yeni GTX 11 serisi grafik kartlarını duyurmayı planladığına dair birçok söylenti duymuştuk elbette ancak GeForce GTX 1660 Ti'ı ilk defa duyuyoruz açıkçası. Videocardz'da ortaya çıkan detaylara göre, NVIDIA, GeForce GTX 1660 Ti ile RTX'e ihtiyaç duymayacak kullanıcıları hedefliyor. Peki, GTX 1660 Ti'ın özellikleri neler?
Rapora göre GTX 1660 Ti, 1536 CUDA çekirdeğine sahip bir kart olacak. 6 GB GDDR6 belleklerden güç sağlayacak olan kart, TU116 temeline dayanıyor. GTX 1060'tan daha yüksek bant genişliğine sahip olacak olan GTX 1660 Ti, 12nm FinFET üretim sürecini kullanan Turing mimarisinin bir parçası olacak. RTX 2060 ile rekabet etmeyecek olan GTX 1660 Ti, arada yer alacak ve RTX çekirdeği içermeyecek. GeForce RTX 2060'ta da 192-bit bellek veriyolu ve 6 GB RAM yer alırken, 1920 CUDA çekirdeği ile fark yaratılıyor.
Şimdilik var olan bilgiler bu kadar. Ancak kısa bir süre içinde daha fazla detay belli olur kanaatindeyiz. NVIDIA GeForce GTX 1660 hakkında herhangi bir fiyat tahmini ve satış tarihi ise henüz belli değil.
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