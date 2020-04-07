NVIDIA'nın RTX Ekran Kartlarına Steam'den İyi Haber

Steam'in mart ayı donanım ve yazılım anketi sonuçları paylaşıldı. Yayınlanan anket sonuçları, özellikle ışın izleme özelliğiyle beğeni toplayan RTX destekli ekran kartlarıyla NVIDIA'nın yüzünü güldürecek cinsten.

  • Ercan Uğurlu
NVIDIA'nın RTX Ekran Kartlarına Steam'den İyi Habe

Her ay açıklanan Steam donanım ve yazılım anketi sonuçları, bu ay NVIDIA'nın yüzünü biraz daha güldürecek gibi görünüyor. Zira Steam üzerindeki sonuçlara baktığımızda, halihazırda listede pek çok NVIDIA ekran kartının bulunduğu görülürken, bunlar arasında ise tek tük RTX'li modeller mevcut. Ancak her geçen ay basamak basamak yükselişte olan RTX'li modeller ile NVIDIA, mart ayında özellikle RTX 2060 ile listenin 5'inci sırasına yerleşmiş durumda.

NVIDIA'nın GeForce RTX ekran kartları, Steam'de yukarıya doğru çıkış gösteriyor. GeForce RTX 2060 ekran kartı geçtiğimiz mart ayında yüzde 0.53'lük büyüme ile payını yüzde 2.71'e çıkartırken,böylece GTX 1070'in ardından sıralamada 5'inci basamağa yerleşiyor. Listenin başında GTX 1060 olurken, onu GTX 1050 Ti ve GTX 1050 takip ediyor.

NVIDIA, Steam sonuçlarında RTX 2070 ile de gelişim gösteriyor. Listenin 10'uncu sırasında bulunan RTX 2070, pastadaki payını geçtiğimiz aya göre yüzde 0.33 arttırarak yüzde 2.01'e yükseltmiş. RTX 2070 SUPER ve RTX 2080 ise şimdilik daha alt basamaklarda yer alıyorlar ve payları Steam sunucularında yüzde 1 civarında.

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