Sıra Dışı Bir Galaxy Note 8 Sızıntısı!
Bugüne dek gördüğümüz tüm Galaxy Note 8 sızıntıları, genelde benzer şeyler söylüyordu. Ama bu kare, çok daha farklı bir Galaxy Note 8'e işaret ediyor!
Samsung'un Galaxy Note 8'i 23 Ağustos'ta açığa çıkarması bekleniyor, ama daha önce sızan tasvir görüntüleri cihazı ve çift kamera tasarımını zaten göstermişti. Şimdi ise daha yeni sızan bir görsel, cihazın beklenenden farklı bir ön kısma sahip olduğunu iddia ediyor. Habere göre görsel bir kılıf yapımcısı tarafından yayınlanmış ve telefonunun ekranının üzerinde daha geniş bir üst bölüm gösteriyor.
Samsung'un Galaxy S8 ve S8+'da olduğu gibi üst ve altta kalan ekran dışı bölümleri olabildiğince küçük tutması bekleniyordu, ama bu görseller daha geniş bir üst bölüm ve sıfıra yakın bir alt bölüm gösteriyor. Bu görselin doğruluğu konusunda şüpheliyiz, ama doğru çıkarsa, bu Güney Kore'li akıllı cep telefonu devinin simetrik tasarımdan uzaklaşarak Xiaomi tarzına yakınlaştığı anlamına geliyor.
Xiaomi, Mi Mix'in ekranını en üste kaydırdı, tüm sensör ve ön kamerayı da alışıldıktan geniş bir alt çıkıntıya aldı. Yalnız ön kameranın sıra dışı pozisyonundan dolayı selfiler garip bir açıdan çekiliyor. Samsung üst çıkıntıyı seçerse, selfilere yönelik problem çözülür.
Galaxy Note 8 bu tasarımla çıkarsa tepkiniz ne olur? Yorumlarınızı bekliyoruz...
H. Hüseyin Öztürk
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