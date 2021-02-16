Sıra Dışı Bir Katlanabilir Akıllı Telefon Daha Geliyor

Vivo, katlanabilir akıllı telefonlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Şirketin, yeni kapaklı ve katlanabilir akıllı telefonunun patent örneği sızdı.

  • Ercan Uğurlu
Vivo'dan Yeni Katlanabilir Akıllı Telefon Patenti

Bugüne dek farklı şekillerde katlanabilen akıllı telefonlar gördük. Kimileri ortadan içe doğru katlanırken, kimileri dışa doğru katlanıyor, kimileri ise kenarlarından uzayarak ekranlarını genişletiyordu. Ancak Vivo, tüm bunlara farklı bir bakış açısı getirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

LetsGoDigital tarafından ortaya çıkartılan patent örneğine göre Vivo, çok ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konseptini benimsiyor. Kapaklı form faktörünü temel alan Vivo, yeni telefonunu diğer katlanabilir akıllı telefonlara yeni bir soluk getirecek şekilde dikey düzlemde hazırlıyor. Evet, Samsung da Flip modeliyle kapaklı ve dikey düzlemde katlanan bir telefonu temel almıştı, ancak Vivo'nunki biraz daha farklı.

Halihazırda kapaklı bir model olacak olan bu patent örneği, normal kullanımda tipik bir akıllı telefon gibi görünüyor. Bu katmanı da açtığınızda, daha uzun bir form elde edilebiliyor. Öyle ki, telefonu yatay olarak çevirdiğinizde, 21:9 görüntü oranı sunulacağı söyleniyor.

Öte yandan cihazın bu ekstra açılan katmanı, telefondan çıkıntı da yaratmıyor. Vivo, telefonun ekranını, kapalı konumdayken birbirini örtecek şekilde hazırlamış. Böylece bu ek kapağı açmadığınızda da görüntü bozulmuyor.

Telefonla ilgili başka bir detay şimdilik bulunmasa da, patent örneğinde arkada 5'li kamera kurulumun ve geniş bir flaş bölgesinin olduğunu görüyoruz. Elbette bunların tasarım odaklı mı olduğu, yoksa gerçeği mi yansıttıkları şimdilik bilinmiyor.

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