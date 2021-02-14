Galaxy S21 Ultra Sahipleri, Can Sıkıcı Bir Sorun Yaşadıklarını Söylüyor

Samsung'un amiral gemisi telefonu Galaxy S21 Ultra'yı satın alan bazı kullanıcılar, can sıkıcı bir sorun yaşadıklarını rapor ediyor.

Galaxy S21 Ultra'da sorun çıktı

Galaxy S21 Ultra, her açıdan iyi bir telefon. Ama görünüşe göre bazı kullanıcılara can sıkıcı sorunlar yaşatmıyor da değil. Samsung'un resmi forumlarına yazılan bazı gönderiler, en azından bazı kullanıcıların önemli bir sorun yaşadığına işaret ediyor.

Sorun, telefonun ahizesine yerleştirilen hoparlörden kaynaklanıyor. Bazı kullanıcılar bu hoparlörlerden gelen seste çatlama olduğunu söylerken, bazıları ise gelen sesin olması gerektiğinden daha kısık olduğunu belirtiyor.

Şu anda bu sorundan etkilenen kullanıcı sayısı oldukça az gibi görünüyor. Bizim de test ettiğimiz Galaxy S21 Ultra'da böyle bir sorun yaşamadığımızı söyleyebiliriz. Bu da, sorun yaşayanların cihazlarında donanımsal bir hata olabileceği ihtimalini doğuruyor.

Samsung henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Ancak bazı cihazlarda donanımsal bir sorun olduğu kesinlik kazanırsa, Koreli devin hatalı cihazları değiştireceğine kesin gözüyle bakabiliriz.

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