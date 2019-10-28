Sıra Dışı Telefon Hydrogen One'ın Sonu Geldi!

Kurucusu Jim Jannard'ın yaşadığı sorunlar, başarısı tartışılan Hydrogen projesinin ve sıra dışı telefon Hydrogen One'ın sonunu getirdi!

Hydrogen Two Gerçeğe Dönüşmeyecek

RED, holografik ekranlı ve yeni tür bir kameraya sahip telefonunu 2017'nin ortalarında duyurmuştu. Ancak 70 yaşındaki kurucu Jim Jannard'ın sağlık problemleri nedeniyle emekliye ayrıldığını duyurmasıyla proje iptal edildi.

Temuuz 2017'de duyurulan Hydrogen One'in piyasaya sürülmesi, bir seneden uzun bir zaman almış ve telefon önceki senenin amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 835 ile gelmişti. 1.200 dolarlık yüksek bir fiyata sahip telefona gelen yorumlar da çok olumlu değildi. Çoğu incelemede kullanılan teknolojiler takdir edilse de, telefonun amacı konusunda eleştiriler yapıldı.

Jannard, bu sene temmuz ayında Hydrogen Two'nun geleceğini söylemişti ancak bunun olmayacağı ortaya çıktı. Buna karşın, proje kapatılsa da Hydrogen One'ın "gelecekte" destekleneceği belirtildi. Jannard, projenin kapatılmasının başarısızlıkla ilgisi olmadığını, "birkaç sağlık sorunu" ile ilgili olduğunu söyledi.

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