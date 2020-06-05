Sıradaki iOS Güncellemesi iOS 14, Safari'ye, Önemli Bir Yetenek Ekleyecek

Yeni bir sızıntıya göre Apple'ın beklenen iOS güncellemesi, Safari'ye uzun zamandır beklenen, önemli bir özelliği ekleyecek.

iOS 14, Çevrimdışı Çeviri İşlevi Sunacak

Henüz final sürümü yayınlanmayan iOS 14'ün iPhone'a getireceği önemli yeniliklerin biri, bir ön izleme sürümünde göründü.

9to5Mac'e göre web tarayıcısı Safari, iOS 14 ile birlikte dahili çeviri özelliğine sahip olacak. Böylece tarayıcıyı terk etmeden sayfanın makine tarafından tercüme edilmesini sağlayabileceksiniz. Site, çeviri işlevinin Apple'ın diğer uygulamalarında da test edildiğini söylüyor. Örneğin Apple'ın App Store'da uygulamalara yapılan yorumları çevirme işlevini test ettiği belirtiliyor. Çeviri cihaz üzerinde yapıldığından, işlevden faydalanmak için internete bağlı olmanız gerekmiyor.

Son olarak web sayfalarını dilden dile çevirirken sayfayı yenilemeye gerek olmayacağı belirtiliyor. Bu sayede çevirileri karşılaştırmak daha kolay bir hale geliyor.

iOS 14'ün iOS 13 kullanan tüm cihazlara geleceğine dair bir sızıntı henüz ortaya çıkmıştı. iOS 14 hakkında daha fazla bilginin 22 Haziran'daki çevrimiçi WWDC 2020'de ortaya çıkması bekleniyor.

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