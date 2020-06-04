Henüz YouTube Bile Yokken Ortaya Çıkan, Dünyanın İlk Viral Videosu: 405

Dünyanın İlk "viral videosu" olarak tanımlanan 405 isimli bu video, 2000 yılında, henüz hayatımızda YouTube bile yokken nasıl ortaya çıktı, nasıl yayıldı?

Oynat İlk Viral Video 405 Nasıl Ortaya Çıktı? "İlk viral video", 2000 yılında henüz YouTube yokken nasıl ortaya çıktı ve yayıldı?

2000 senesinde internette dolaştıysanız, GIF'lerle dolu sayfaları ve uçağı üzerinde taşıyan bir SUV'un yer aldığı üç dakikalık bir reklamı görmüş olabilirsiniz. "405" adlı bu video, YouTube henüz ortaya çıkmadan önceki ilk "viral" video olarak kabul ediliyor.

YouTube doğmadan beş sene önce görsel efekt sanatçılığı yapan Bruce Branit ve Jeremy Hunt, Voyager ve Deep Space Nine gibi X-Files ve Star Trek bölümleri için efektler oluşturuyordu. Sırasıyla 30 ve 26 yaşındaki iki genç, bulundukları konumdan pek memnun değildi ve kendilerini göstermek için bir şeyler yapmaya karar verdiler.

İkili aylarca düşünse de, ne yapacaklarına karar veremedi. Ancak bir gün Branit dijital kamerasını aldık ve onu Jeep'inin tavanına yerleştirdi ve işten eve giderken 405'teki görüntüyü kaydetti. CG geometrisiyle yolu boşaltmanın ne kadar zor olacağını kontrol eden Branit, bunun çok zor olmadığını gördü.

Branit, yaptığı testi ertesi gün Hunt'a gösterdi. Böylece iki aktör olmayan kişiden oluşan bir aksiyon komedinin temelleri atılmış oldu. Hafta sonunda, çoğu iki trafik cezasını ödemeye giden 300 dolar bütçeyle çekilen filmin post prodüksiyonu, sonraki üç ayda tamamlandı.

Projenin düzenleme sırasında yok olup gitmesini istemeyen Branit, bir toplu epostayla filmi 5 Haziran 2000'de göstereceğini duyurdu. İkilinin beklentileri oldukça düşüktü, ancak film internette hızla yayılmaya başladı. Binlerce kişi, sadece filmi izleyebilmek için bir yazılımı da indiriyordu. İlk gün birkaç yüz kişi tarafından izlenen video, sonraki gün 500'ü, birkaç gün içinde ise 2000 gösterimi buldu. Film bir veya iki hafta içinde birkaç milyon kez indirilmişti.

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