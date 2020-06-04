Henüz YouTube Bile Yokken Ortaya Çıkan, Dünyanın İlk Viral Videosu: 405

Dünyanın İlk "viral videosu" olarak tanımlanan 405 isimli bu video, 2000 yılında, henüz hayatımızda YouTube bile yokken nasıl ortaya çıktı, nasıl yayıldı?

04 Haziran 2020 00:03