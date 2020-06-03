iOS 14 Hangi iPhone'lara Gelecek? Eski iPhone'lar iOS 14'ü Alacak mı?

Hangi iPhone'lar, iOS 14'e Güncellenecek? Eğer iPhone 6S gibi eski bir iPhone modeli kullanıyorsanız ve iOS 14'ü alamayacağınızı düşünüyorsanız, bu haber eminiz sizi çok mutlu edecek.

iOS 14, iPhone 6S Gibi Eski iPhone'lara Gelebilir

Her sene gelen büyük iOS güncellemeleri, genellikle desteklenen en eski nesil iPhone'u geride bırakıyor. Ancak bu, iOS 14 için geçerli olmayabilir ve eski iPhone'unuz bir güncelleme daha alabilir.

Bilgilerin kaynağı, Apple'ın geliştirme sürecindeki bir "güvenilir kaynak" ile görüştüğünü iddia eden The Verifier adlı web sitesi. Rapora göre geçen sene eylülde iOS 13'ü destekleyen tüm cihazlar, iOS 14'ü de destekleyecekler. Bu doğruysa 2015'te çıkan iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve 2016'da çıkan ilk iPhone SE, yeni güncellemeyi yükleyebilecek demektir.

Elbette bu, iPhone 7 gibi daha yeni Apple telefonlarının da iOS 14'ü destekleyeceği anlamına geliyor. Rapor, iPhone 7 serisinin iki sene daha destek alacağını da iddia ediyor. Yani iPhone 7 sahiplerinin 2021'de iOS 15'i yüklemesi mümkün olabilir.

Şimdilik her şey birer söylenti olduğundan, çok fazla ümitlenmemekte fayda var. Apple'ın 22 Haziran'daki konferansında belki uyumluluk konusunda değil ancak iOS 14'ün özellikleri hakkında yeni bilgiler edinme fırsatımız olabilir.

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