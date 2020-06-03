iOS 14 Hangi iPhone'lara Gelecek? Eski iPhone'lar iOS 14'ü Alacak mı?

Hangi iPhone'lar, iOS 14'e Güncellenecek? Eğer iPhone 6S gibi eski bir iPhone modeli kullanıyorsanız ve iOS 14'ü alamayacağınızı düşünüyorsanız, bu haber eminiz sizi çok mutlu edecek.