Siyah PlayStaton 5 İçin "Şimdilik" Yolun Sonu

Sony'nin PlayStation 5'i tanıtımasının arkasından bazı küçük şirketler, PlayStation 5 için siyah dış kapaklar üretmeye ve satmaya başlamıştı. Ancak bu tabii ki Sony'nin pek de hoşlandığı bir durum olmamış ve bu Sony konuda yasal yollara başvuracağını açıklamıştı. Sonunda birbiri ardına hamleler geldi ve küçük girişimler yenik düştü.
Bilindiği gibi Sony, PlayStation 5'i dışı tamamen beyaz renkli bir tasarımla satışa sundu. Bu kapaklar çıkartılabiliyor ve değiştirilebiliyor. Bunu fark eden Dbrand isimli bir şirket de bundan yararlanarak tamamen siyah kaplama "Darkplates" isimli kapakları üretip satışa çıkarmıştı. Fakat şirket, The Verge'e verdiği bir röportajda, PlayStation 5 için ürettikleri "Darkplates" satışını durdurma kararı aldıklarını söyledi.
İddialara göre işin arka planı biraz daha karışık. Dbrand'in bu süreçte yalnızca dava süreci ile karşılaşmadığı, öte yandan çeşitli tehditler aldığı da iddialar arasında yer alıyor. Dbrand ise bununla fazla mücadele edememiş ve iş mahkeme noktasına bile gelmeden satışı durdurma kararı almış.
Diğer yandan telif hakları kendinde olduğu için Sony de bir diğer yandan haklı. Zira muhtemelen şirketin gelecek planları arasında tamamen siyah renkli -ya da diğer renklerde- özel PlayStation 5 çıkarma gibi bir düşüncesi var.
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