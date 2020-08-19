Sızan iPhone 12 Kalıplarından, iPhone 4 Tasarımı Sürprizi Çıktı

iPhone 12'nin kavisli, eğimli hatlar yerine daha düz bir tasarımla geleceğini bir süredir duyuyorduk. Şimdi karşımızda telefonun nasıl olacağını gösteren birkaç kalıp var.
İsrailli Apple topluluğu HaAppelistim tarafından paylaşılan fotoğraflarda kılıf üreticilerinin kendi ürünlerini tasarlamak için kullandığı içi boş kalıpları görüyoruz. Her sene sızan bu telefon blokları, tasarımdaki her ayrıntıyı göstermese de, beklenen telefonlar hakkında iyi bir fikir verebiliyorlar. Sızan görüntülerde 5,4 inç ve 6,1 inç iPhone 12 modellerini, bunların yanında 6,1 inç ve 6,7 inç Pro Max sürümlerini görebiliyoruz.
Kalıplar, ön yüzdeki çentik ve arka kameralar hakkında tam bir fikir vermiyor. iPhone 12 hakkındaki belki de en önemli soru ise telefonları ne zaman göreceğimiz. Üretim konusunda gecikmeler yaşanırken Apple, bazı sorunlar yaşadığını itiraf etmişti. Yine de firma, yeni telefonlarını hemen satışa sunmadan eylülde tanıtabilir.
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