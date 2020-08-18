Morpheus'u oynayan Laurence Fishburne neden Matrix 4'te yok? İşte nedeni

Matrix 4 filmi ile ilgili yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Matrix filmlerinden tanıdığımız Morpheus'u canlandıran Laurence Fishburne'den Matrix 4 açıklaması geldi. Ünlü oyuncu, bir röportajda 4. filmde neden rol almayacağını açıkladı. İşte nedeni...

Morpheus'u oynayan Laurence Fishburne neden Matrix 4'te yok? İşte nedeni

Matrix serisinin yaklaşık 19 yıl sonra yeniden sinemaseverle bulaşacak devam filmi Matrix 4 için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Senaryosunu, ilk üç filmin senaristlerinden Lana Wachowski'nin yazdığı Matrix 4'te Keanu Reeves'in yanı sıra Carrie-Anne Moss da yer alıyor. Peki Morpheus'u oynayan Laurence Fishburne neden Matrix 4'te yoktu?

LAURENCE FISHBURNE MATRIX 4'TE NEDEN YOK?

Uzun süredir merak konusu olan bir konuda açıklık kazandı. Morpheus'u oynayan Laurence Fishburne neden Matrix 4'te olmadığı araştırılıyordu. Seride Morpheus'u canlandıran Laurence Fishburne, Matrix 4'te olmamasının nedenini açıkladı: "Davet almadım. Ekip için en iyisini diliyorum."

Yeni filmde rol almayacağı netleşen Fishburne, röportajda ayrıca Matrix 4 ekibine şans dileyerek "Belki bu başka bir oyun yazmamı sağlar. Onlara iyi şanslar diliyorum. Umarım harika olur" ifadelerini kullandı.

MATRIX 4 NE ZAMAN GELİYOR?

Çekimlerine başlanmışken pandemiye takılan Lana Wachowski imzalı Matrix 4, 1 Nisan 2022'de sinemalara gelecek.

Keanu Reeves, The Matrix 4'da rol almasının asıl sebebini filmin "güzel senaryosu" olduğunu açıkladı. "Lana Wachowski çok güzel bir senaryo yazdı ve bu harika hikâye bana hitap etti. Tek sebebi bu. Lana ile tekrar çalışmak harika bir şey. Gerçekten özel bir şeydi ve bence hikâye bir şeyler söylemek için çok anlamlıydı ve biz biraz bundan besleniyoruz." açıklamasıyla The Matrix 4'a karşı olan heyecanını bu şekilde kelimelere döktü.

Carrie-Anne Moss ise Keanu Reeves'in açıklamalarını yineledi ve The Matrix 4'un çekilecek olmasına ilk başta çok şaşırdığını dile getirdi. Moss, filmle ilgili olarak şunları söyledi: "Bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Benim odağımda olan bir şey değildi. Bana inanılmaz bir derinliği olan ve hayal ettiğiniz bütünlük ve sanatkârlığın bir arada olduğu bir senaryo getirildiğinde, 'Bu bir hediye' şeklinde düşündüm. Çok heyecan vericiydi."

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