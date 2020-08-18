Morpheus'u oynayan Laurence Fishburne neden Matrix 4'te yok? İşte nedeni

Matrix 4 filmi ile ilgili yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Matrix filmlerinden tanıdığımız Morpheus'u canlandıran Laurence Fishburne'den Matrix 4 açıklaması geldi. Ünlü oyuncu, bir röportajda 4. filmde neden rol almayacağını açıkladı. İşte nedeni...