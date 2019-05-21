Skandallar Facebook İnsan Kaynaklarını Zora Soktu
Cambridge Analytica ve diğer veri gizliliği skandalları ile gündeme gelen Facebook'ta çalışmak artık cazip bir seçenek değil!
- Doğan Kürşat Aktaş
Facebook hakkında ortaya çıkan yeni bir rapor, eski Facebook çalışanlarının şirketin zarar görmüş görüntüsünün potansiyel işe alımları uzaklaştırdığını ifade ettiğini öne sürdü. Facebook ise buna karşılık olarak insan kaynakları konusunda her zamankinden daha iyi olduğunu iddia ediyor.
Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin şüpheli bir siyasi danışmanlık olan Cambridge Analytica'nın eline geçtiğini ve sosyal ağın kullanıcılarının verilerinin silindiğini doğrulayamadığı haberi, kısa sürede büyük tepki toplayan bir skandallar zincirinin fitilini ateşledi. Bu kitlesel mahremiyet skandalı teknoloji devine ait bugüne kadarki en rezil skandal durumunda ve bu durum, firma için dikkate değer derecede kötü geçen bir 2018 yılını beraberinde getirdi.
Eski bir Facebook çalışanı, CNBC'ye yaptığı açıklamada "Cambridge Analytica skandalının ardından, yeni mezun olan öğrenciler artık Facebook'a girmek ile ilgilenmiyor" sözleri ile durumu ortaya koyuyor.
Yakın zamanda Facebook'tan ayrılan birkaç personelin CNBC'ye verdiği demeçte, geçtiğimiz yılın Mart ayında manşet olan Cambridge Analytica skandalından bu yana işe talep oranlarında ciddi düşüş yaşandığını belirtti. Eski çalışanlar, mezunlardan tam zamanlı pozisyonlar için talep oranının 2017-2018 yılı için yüzde 85'ten, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 65'ten yüzde 55'e düştüğünü, en keskin düşüşü gören Carnegie Mellon derecelerinde ise yüzde 35 düşüş yaşandığını iddia etti.
Başka bir eski Facebook çalışanı ise Facebook'un ürün ekiplerinde yazılım mühendisliği işlerine talep oranlarının 2016'nın sonunda yüzde 90'dan bu yılın başlarında yaklaşık yüzde 50'ye düştüğünü iddia etti.
Ancak Facebook, bu rakamların sahte olduğunu söylüyor. Bir şirket sözcüsü olan Anthony Harrison, Gizmodo'ya e-posta yolu ile ulaşarak "Makaledeki sayılar doğru değil" ifadesinde bulundu: "Dünyanın en iyi mühendisleri Facebook'ta çalışıyor ve her zamankinden daha fazla mühendis alıyoruz. Bu yıl, Carnegie Mellon, Stanford ve Ivy League okullarından gelen mühendislerimizin yaklaşık 2 / 3'ü tekliflerini kabul etti ve genel olarak, mühendisler tarafından kabul edilen tekliflerin yüzdesi 2019'da arttı. Mühendislik işe alma hedeflerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz ve bu seyrin devam edeceğine eminim."
Rakamlar ne olursa olsun, en azından şirket için çalışan bazı kişilerin bir yıl sonra Cambridge Analytica'yı hala düşündükleri ve bunun hakkında konuşmaya ihtiyaç duydukları açık. Ve şirket hala yüksek bir gelire sahip olsa da Facebook'un imajının lekesiz kaldığı söylenemez. Bu sebeple artık yetenekli mühendislerin Facebook için çalışma teklifi karşısında iki kez düşünmesi şaşırtıcı değil ve çalışanların ahlaki değerlere dayanarak önde gelen bir teknoloji şirketine karşı gelmeleri ise bu tabloda beklendik bir durum olarak öne çıkıyor.
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