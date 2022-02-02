Skoda'nın Elektrikli Süper SUV'u Geliyor: Skoda Enyaq Coupé IV...

Skoda'nın ilk tam elektrikli SUV'u Enyaq Coupé IV, SUV tasarımını spor otomobil özellikleriyle birleştiriyor!

Skoda'da "elektrikli SUV": Skoda Enyaq Coupé IV...

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