Skoda'nın Elektrikli Süper SUV'u Geliyor: Skoda Enyaq Coupé IV...

Skoda Enyaq Coupé IV, Volkswagen'a bağlı Çek firmasının en yeni elektrikli otomobili ve sportif bir RS makyajıyla geliyor. Aslında tam olarak yepyeni bir araç değil, ancak Coupé IV'nin karoseri, tasarımını miras aldığı SUV'dan daha spor. Skoda burada Audi'nin etron ve etron Sportback ile gittiği yoldan ilerlemiş gibi görünüyor. Pazara ilk olarak sürülecek olan model spor görünümlü RS IV olacak. Skoda bu modeli sadece ilk bir iki ay satacak, bu sırada Coupé IV siparişlerini de almaya devam edecek.
Skoda, Enyaq Coupé IV'ün tamamen elektrikli menzilin 545km olacağını söylüyor. Hızlı şarj seçeneği, aracın pilini yüzde 10'dan yüzde 80'e 30 dakikada çıkaracak. 220kW güce sahip olan Coupé RS IV, 0'dan 100 kilometreye 6,5 saniyede çıkacak.
Bir SUV için bu rakamlar hiç fena değil. Coupé RS IV, Skoda'nın şimdiye kadar ürettiği en güçlü RS model olacak.
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