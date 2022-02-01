WhatsApp'ın Yılan Hikayesine Dönen iPad Sürümü Nihayet Geliyor mu?

WhatsApp'ın iPad'e geleceğine dair söylentiler birkaç yıldır ortalıkta dolaşıyor, ancak bu bir türlü gerçek olmuyor. Şimdiyse, anlık mesajlaşma uygulamasını Apple'ın tabletlerinde görmeyi umut edenler için tünelin sonunda ışık göründü gibi...
WhatsApp patronu Will Cathcart The Verge'e verdiği bir röportajda, "insanlar uzun zamandır bir iPad uygulaması istiyorlar. Biz de bunu yapmak istiyoruz" dedi. Cathcart, tablete özel bir uygulamanın gün ışığını göreceğini veya herhangi bir olası lansman tarihini ima edecek kadar ileri gitmemiş olsa da, kendisinin ve ekibinin iPad için WhatsApp'ı gerçeğe dönüştürmek konusunda istekli olduklarını söylemesi cesaret verici bir haber.
Cathcart WhatsApp mühendislerinin son zamanlarda şifreli mesajlaşma uygulamasını birden fazla cihazda bağımsız olarak çalışabilecek şekilde güncellemekle meşgul olduğunu sözlerine ekledi. Artık WhatsApp ile mesaj göndermek için telefonunuzun açık ve internete bağlı olması gerekmeyecek. Bunu web üzerinden de yapabileceksiniz. Ancak bu güncellemenin de ne zaman geleceği açıklanmadı.
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