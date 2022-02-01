WhatsApp'ın Yılan Hikayesine Dönen iPad Sürümü Nihayet Geliyor mu?

WhatsApp'ın kullanıcı tabanını tabletlere doğru genişletmeyi amaçlayan ama bir türlü ortaya çıkmayan iPad sürümü, bu sefer gerçekten geliyor olabilir!

WhatsApp'ın iPad Sürümü Geliyor mu?

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