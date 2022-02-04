Snapchat'in Ana Şirketi Snap, Tarihinde İlk Kez Kar Ettiğini Açıkladı!

Snapchat'in ana şirketi Snap Inc., dördüncü çeyrekte 22,6 milyon dolar kazanç bildirdi. Böylece şirket, tarihinde ilk kez çeyrek bazında kar bildirmiş oluyor. Hisse başına bazda, Santa Monica, California merkezli şirket, 1 sent kar elde ettiğini söyledi. Hisse senedi opsiyonu gideri ve tekrar etmeyen maliyetler için ayarlanan kazanç, hisse başına 22 sente ulaştı.
Bu sonuçlar, şirketin Wall Street beklentilerini aştığını gösteriyor. Zacks Investment Research tarafından yapılan ankete katılan altı analistin ortalama tahmini, hisse başına 9 sent kazanç içindi.
Snapchat'in arkasındaki şirket, aynı dönemde Wall Street tahminlerinin de üstüne çıkan 1,3 milyar dolarlık bir toplam gelir elde etti. Zacks tarafından yapılan ankete katılan on analist, 1,2 milyar dolar bekliyordu.
Nisan ayında sona erecek mevcut çeyrek içinse Snap, 1,03 milyar dolar ile 1,08 milyar dolar aralığında gelir beklediğini açıkladı
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