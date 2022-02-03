Zuckerberg'in Serveti Bir Günde 30 Milyar Dolar Eridi; Meta Sallandı!

Facebook'un ana şirketi Meta gelir duyurusunu yayınladı ve sosyal medya devi, 17 yıl önceki kuruluşundan bu yana ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısında düşüş kaydettiği için durumun çok iyi göründüğü söylenemez. Mark Zuckerberg'in serveti, perşembe günü Meta hissesindeki keskin düşüş sonrası yaklaşık 30 milyar dolar eridi.
Günlük kullanıcılardaki düşüşün yanı sıra Meta hisseleri, son çeyrek rakamlarının ardından (Meta adıyla ilk bilançosunu sunan Facebook'un net karı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 8 azalarak 10,3 milyar dolara geriledi) dörtte biri kadar değer kaybetti. Şirket hisseleri Perşembe günü erken işlemlerde %25 değer kaybetti. Düşüş, Meta'nın piyasa değerini yaklaşık 230 milyar dolar azalttı. Böylece Meta ABD şirketleri arasında yaşanan en büyük günlük değer kaybını yaşamış oldu.
Business Insider'ın haberine göre Mark Zuckerberg'in Çarşamba günü 121 milyar doların biraz üzerinde olan serveti yaklaşık 92 milyar dolara düştü.
Hisse senedinin düşüşü devam ederse, Zuckerberg, Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre 2015'ten bu yana ilk kez dünyanın en zengin 10 kişisi listesinden düşebilir.
Şirket, gelir duyurusu sırasında yaptığı açıklamada "Hem insanların zamanı için artan rekabetten, hem de uygulamalarımızdaki etkileşimin Feed ve Stories'den daha düşük oranlarda para kazandıran Reels gibi video yüzeylerine doğru kaymasından dolayı direncin devam etmesini bekliyoruz" dedi.
COO Sheryl Sandberg ve CFO David Wehner ise, kazançlardaki düşüş için Apple'ın gizlilik değişikliğini suçladı ve hatta Wehner, bu değişikliğin Facebook'a maliyeti için bir fiyat bile belirtti. CFO'nun söylediğine göre, Apple'ın iOS'taki değişiklikleri 2022 yılında Meta'ya tahmini 10 milyar dolara mal olacak.
Peki, Meta'yı etkileyen ne oldu?
Forbes'un haberine göre dikkatler büyük ölçüde iki konuya çevrildi. Birincisi, dördüncü çeyrekte Facebook günlük kullanıcılarındaki düşüş. Çünkü bu, platformun ilk kez böyle bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Facebook, gerilemeyi TikTok'la artan rekabete ve Hindistan'daki internet veri maliyetlerindeki artışa bağladı. Bu, Facebook'un sosyal medya üzerindeki 10 yıllık hakimiyetini sürdürme mücadelesinin en yeni işareti. Facebook yurtdışındaki büyümeyle ABD'deki düşüşü telafi etmeyi başarıyordu. Şimdi, yurtiçinde ve yurtdışında sorun şirket için yeni bir karmaşa.
Habere göre bu durum yatırımcıları rahatsız eden ikinci sorunla doğrudan bağlantılı. Zuckerberg, şirketin odağını artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerine kaydırdı ve genç kullanıcıları çekmek için bir metaverse fikri etrafında yeni bir sosyal ağ kurma girişiminde bulundu. Ancak meta veriye ulaşmak hızlı ya da ucuz bir yolculuk olmayacak. Finans Direktörü Dave Wehner dün gece analistlerle yaptığı görüşmede, Facebook'un 2021'de plana 10.1 milyar dolar harcadığını ve bu yıl bu tür harcamalarda "anlamlı bir artış" beklediğini söyledi.
Haberde, "Zuckerberg için kişisel olarak kötü olan; net değerinin çoğunluğu Meta hissesinde toplanmıştır. Metaverse ve büyüme endişelerine ek olarak, geçtiğimiz sonbaharda şirketi bir muhbir skandalı sardı. Başka bir komplikasyon: Apple'ın iPhone yazılımında yaptığı değişiklik, Meta gibi şirketlerin dijital reklam satmasını zorlaştırdı" denildi.
Raporun yayınlanması sonrasında, diğer sosyal medya devlerinin de düşüş yaşaması dikkat çekici. Meta'nın gelir duyurusu, Snap'in seans sonrası işlemlerde %17 değer kaybetmesi ve hem Pinterest'in hem de Twitter'ın %10 değer kaybı yaşaması ile beraber tüm büyük sosyal medya platformları üzerinde bir etki yarattı.
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