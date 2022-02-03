Zuckerberg'in Serveti Bir Günde 30 Milyar Dolar Eridi; Meta Sallandı!

Facebook'un ana şirketi Meta'nın çeyrek raporunu yayınlamasının ardından Mark Zuckerberg'in serveti bir günde 30 milyar dolar eridi. Peki ama Meta'yı ve Zuckerberg'i bu kadar sarsan sebepler neler?