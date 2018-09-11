Snapdragon 3100'lü Yeni Nesil Saatler Ortaya Çıktı
Snapdragon'un yeni giyilebilir teknoloji platformunu destekleyen ilk iki marka belli oldu!
Qualcomm geçtiğimiz gün giyilebilir teknoloji ürünlerine yönelik yeni nesil işlemcisi olan Snapdragon 3100'ü tanıttı. Yeni işlemcinin, Android Wear platformunun yerini alacak Wear OS tabanlı akıllı saatlere güç vereceği uzun süredir biliniyordu. Şimdi ise, Snapdragon'un yeni işlemcisini kullanan iki akıllı saat modeli tanıtıldı.
Louis Vuitton Tambour Horizion ve Montblanc Summit 2, Snapdragon 3100 işlemcisini kullanan ilk iki model olma özelliğini taşıyor. İki model de yeni tanıtıldığı için henüz işlemciler ve çalışacakları platform olan Wear OS dışındaki detaylar henüz belirli değil. Yine de ait oldukları markaların daha önce de ürettikleri değişik teknolojik ürünlere bakıldığında, iki modelin de akıllı saat kataloğunun yukarılarında kendilerine lüks bir yer bulacağını söylersek yanılmış olmayız.
Fossil Group'un da yeni platformu kullanacak saat üreticilerinin arasında katılacağı doğrulandı, ancak bu son firmanın modeli hakkında henüz hiçbir bilgi gün yüzüne çıkmış değil.
Fossil'in Snapdragon 2100 kullanan bir serisini daha yeni tanıttığı göz önüne alındığında, Louis Vuitton veya Montblanc'ın duyurduğu modellerden önce bir Snapdragon 3100 serisi saati piyasaya sürmesi çok zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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