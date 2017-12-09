Snapdragon 845 ile 2018'de Gelecek 7 Özellik
Snapdragon 845 ile 2018 amiral gemisi akıllı telefonlara gelecek 7 can alıcı özellik... Hepsi içeride!
Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisini 2018 yılında amiral gemisi akıllı telefonlarda görmeye başlayacağız. Selefi üzerine pek çok yenilik getiren Snapdragon 845, kuşkusuz güçlü bir işlemci olacak. Peki, hangi özelliklerle bizleri tanıştıracak? Şimdi Snapdragon 845 ile 2018 amiral gemisi akıllı telefonlara gelecek 7 can alıcı özelliğe yakından bakalım.
1. Güvenlik İşlemci Ünitesi ile çok güvenli
Qualcomm'un Snapdragon 845'e eklediği Secure Processing Unit (SPU), akıllı telefonların daha güvenli olmasını sağlayacak. Bu güvenlik işlemci ünitesi ile özellikle parmak izi, iris, yüz ve ses gibi biyometrik verilerinizi koruma altına alacak olan Qualcomm, bu sayede bilgisayar korsanlarının verilerinize erişmesini zorlaştıracak.
2. Daha fazla güç
Snapdragon yonga setinin her yeni neslinde olduğu gibi Snapdragon 845'te de performans geliştirildi. Yeni işlemci, 4 adet 2.8 GHz frekanslı güçlü çekirdek ve 4 adet s1.8 GHz düşük güç tüketen çekirdeği bir arada taşıyor. Yeni işlemcisi ile Snapdragon 835'e kıyasla yüzde 25 – 30 arasında performans artışı sunan Snapdragon 845, düşük güçteki çekirdekleriyle yüzde 15 artık gösteriyor. Öte yandan AI, yani Yapay Zeka işleme noktasında ise yüzde 300'lük bir gelişim söz konusu. Snapdragon 845'te, Adreno 630 grafik biriminde de yüzde 30'luk daha iyi bir performans göreceğiz.
3. Daha iyi pil ömrü
Her yeni işlemcide olduğu gibi Snapdragon 845'te de selefe kıyasla daha iyi bir pil ömrü seyredeceğiz. Güçlü olmasının yanı sıra güç verimliliği noktasında da geliştirilen Snapdragon 845, oyun, video, XR (AR ve VR ile karışık gerçeklik) noktalarında Snapdragon 835'e kıyasla yüzde 30 daha verimli bir pil ömrü sunuyor. Elbette bunun ne kadar doğru olduğunu, Snapdragon 845'li bir modeli incelemeden söyleyemeyeceğiz.
4. Süper hızlı X20 modem
Snapdragon 845, mobil internet konusunda da en hızlı çözümlerden biri olacak. Snapdragon 845, saniyede CAT 18 seviyesinde ve 1 Gigabit'in üzerinde bağlantı sağlayan Qualcomm X20 LTE modemin sahibi.
Qualcomm X20 modemiyle, büyük veri performansı gösterecek. Bunu örneklendirecek olursak, 4G LTE üzerinden iki saatlik bir HD filmi, 2 dakika içinde indirebileceğinizi söyleyebiliriz.
5. Yepyeni bir Görüntü Sinyal İşlemcisi
Snapdragon 845, yalnızca işlem, grafik ve intetrnet noktalarında değil, aynı zamanda fotoğraf konusunda da güçlü akıllı telefonlara olanak tanıyor. Bunun için Spectra 280 ISP (Görüntü Sinyali İşlemcisi) özelliğine sahip olan Snapdragon 845, bu sayede sınıfın en iyi fotoğraf ve video kalitesini sunmaya çalışacak. Hatta öyle ki Qualcomm, 2018'in amiral gemisi telefonlarından, DxOmark kamera kıyas testlerinde 100+ puan almasını bekliyor.
6. Ultra HD Premium video
Snapdragon 845 ile Hollywood kalitesinde birinci sınıf videolar kaydetmek mümkün olacak. En azından şimdilik söylenen bu. HDR10 desteği sunan Ultra HD Premium çözünürlükte 60 kare kayıt yapmanın mümkün olacağı Snapdragon 845 ile videolar daha keyifli olacak.
7. Daha kişisel bir asistan
Snapdragon 845 ile yapay zeka (AI) konusunda da geliştirmeler mevcut elbette. Böylece selef modellere kıyasla daha akıllı ve daha kişisel bir sanal asistan sahibi olabileceğiz. Kullanıcısını daha yakından tanıyan ve onunla daha anlamlı sohbet edebilme yeteneği bulunan sanal asistanların kapısını aralayacak olan Snapdragon 845, ayrıca bu asistanların komutlara tepki süresini de hızlandıracak. Özellikle sanal asistanların daha doğal konuşacak olmaları, bilim kurgu filmlerine ilgi duyanların bir hayli hoşuna gidecektir.
Ercan Uğurlu
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