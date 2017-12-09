Snapdragon 845 ile 2018'de Gelecek 7 Özellik

Snapdragon 845 ile 2018 amiral gemisi akıllı telefonlara gelecek 7 can alıcı özellik... Hepsi içeride!

Snapdragon 845 ile 2018'de gelecek 7 özellik

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