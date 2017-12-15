Snapdragon 845'li Windows 10 PC'ler Geliyor
Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisi sadece telefonlara güç vermeyecek; 845'li Windows 10 PC'ler çok yakında geliyor!
Geçtiğimiz hafta ABD'de düzenlenen ve bizim de CHIP Online olarak yerinde takip ettiğimiz Snapdragon Technology Summit etkinliğinden sonra Snapdragon 845 işlemci ve çevresinde şekillenen imkanlar fazlasıyla heyecanlandırıcı olmaya başladı doğrusu. Yeni işlemcinin getireceklerini mobil taraf için şahane olarak nitelendirebiliriz. Akıllı telefonların yanı sıra PC tarafında da göreceğimiz Snapdragon 845 işlemcilerle ilgili tüm detayları bu haberimizde sizlerle paylaşmıştık hatırlarsanız.
Snapdragon 845 işlemcileri dizüstü bilgisayarlarda da göreceğiz. Qualcomm ile Microsoft, geçtiğimiz yıl bu konuda bir iş birliğine başlamıştı. Bu iş birliğini önümüzdeki yıl da sürdürecek olan ikili, Snapdragon 845 işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayar modellerini 2018'in ikinci yarısında tanıtması bekleniyor.
Snapdragon Technology Summit etkinliğinde Snapdragon 835'le çalışan dizüstü bilgisayları görmüştük. HP Envy x2 ve ASUS NovaGo şeklinde iki model halinde karşımıza çıkan modeller, peki, neden Snapdragon 845 işlemcilerle gelmedi? Bunun sebebi, ARM'deki x86 emülasyonunun Snapdragon 835 yongaseti etrafında yapılandırıldığından dolayı, şirketler Snapdragon 845 yerine test edilmiş, hazır bir Snapdragon 835'i kullanmayı uygun gördüler. Snapdragon 845'li modelleri ise 2018'in ikinci yarısından sonra bekleyebiliriz.
Ercan Uğurlu
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