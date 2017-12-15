Snapdragon 845'li Windows 10 PC'ler Geliyor

Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisi sadece telefonlara güç vermeyecek; 845'li Windows 10 PC'ler çok yakında geliyor!

Snapdragon 845'li Windows 10 PC'ler Geliyor

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