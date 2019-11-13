Snapdragon 865 İçin Tarih Belli Oldu!

3 Aralık'ta başlayacak olan Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2019'da Snapdragon 865 yonga seti ve telefonları yakından ilgilendiren diğer duyurular yapılacak.
Qualcomm'un her sene aralık ayında Hawaii'de düzenlediği etkinlikte, sonraki seneyle ilgili önemli duyurular yapılıyor. Bu seneki etkinlikte Snapdragon 865'in öne çıkması bekleniyor. 2020'nin amiral gemisi olması beklenen bu işlemci, birçok üst seviye Android telefonda kullanılacak. İşlemcinin ayrıntıları henüz bilinmiyor ancak daha iyi grafik performansı ve yeni Cortex-A77 çekirdekleriyle daha yüksek bir işlem gücü sunması bekleniyor.
İşlemcinin yapay zeka ve makine öğrenimi alanında da geliştirmeler yapması bekleniyor. Bunların yanında çoklu kameralar için resim işlemede de iyileştirmeler olacak.
En önemli değişiklik ise yonga seti içerisine dahil edilen 5G modem olacak. Snapdragon 865'in 7nm EUV üretim süreciyle üretileceği belirtiliyor.
Etkinlikte yeni nesil Snapdragon Wear platformunun ve yeni ARM tabanlı laptop işlemcilerinin de tanıtılması bekleniyor.
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