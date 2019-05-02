Sohbet eder gibi ödeme almak mümkün!
Instagram, Facebook ve Etsy'den sohbet eder gibi ödeme almanıza imkân veren Paymes sistemi ile tanışın.
Sosyal ağlar üzerinden satış yapıp zengin olmak birçok girişimcinin hayalini süslüyor. Ödemeler söz konusu olduğunda bankacılık sistemleri, yüksek vergiler ve komisyonlarla uğraşmak istemeyen, daha pratik ödeme yöntemlerine yönelen girişimciler için sosyal medya üzerinden sohbet eder gibi ödeme alma imkânı sunan Paymes sistemi son zamanlarda epey ilgi çekiyor. Sistemin ne olduğu, neye yaradığını ve ne imkanlar sunduğunu öğrenmek için Paymes Kurucu Ortağı Sabrican Zaim ile kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Sistem hakkında ayrıntılı bilgileri https://paym.es/ adresinden alabilirsiniz.
Özel röportaj: Paymes Kurucu Ortağı Sabrican Zaim
Paymes'i yakından tanıyabilir miyiz? Paymes olarak altyapısını geliştirdiğimiz linkle ödeme platformu ile sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde alıcı ve satıcının bir mesajlaşma uygulamasını kullanarak kolayca alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Sosyal ticaret kavramının dünyaya yayıldığı ilk günlerden beri bu alanda yapılacak ödemelerin güvenle ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürüten bir fintech şirketiyiz. Güvenli alışveriş hizmeti sunmanın yanı sıra kullanıcıyı doldurulması gereken uzun formlardan ve teknik detaylardan kurtararak son derece kolay ve etkili yeni nesil bir ödeme platformu sunuyoruz. Facebook, Messenger, Instagram, Telegram, Etsy uygulamaları üzerinden hizmet veriyoruz. Kısa bir süre önce SMS uygulamamızı da devreye aldık. Türkiye pazarı dışında yurt dışı açılımımızı da Azerbaycan operasyonumuzu başlatarak gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra MENA bölgesine açılmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Sosyal Ticaret kavramından biraz bahsedebilir misiniz? Ülkemizde ve dünyamızda ne tür bir gelişim içerisinde bu sistem?
Değişen toplum yapısında bireyler artık, bir pazaryerine gitmek, sürekli olarak birbirinden farklı dinamiklere sahip aplikasyonlar kullanmak yerine hali hazırda günlük hayatlarında kullandıkları, tüm dinamiklerine alışık oldukları sosyal mecraları bir satış kanalı gibi kullanıyorlar. Bu eğilim sosyal ticaret kavramının ortaya çıkmasını sağladı. Sosyal ticareti kısaca sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ticaret olarak tanımlayabiliriz.
Dünyada ve ülkemizde sosyal ticaret giderek yaygınlaşıyor. Yukarıda da bahsettiğim gibi dünya genelinde büyük kurumların gelir modellerininin yerini bireylerin gelir elde edebileceği bir sistem alıyor. Freelance çalışanlar, sosyal medya sayesinde sanatlarını, zanaatlarını sergileyip satabilen bireyler de bunun en güzel göstergesi.
Sosyal ticaretin dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimini rakamsal olarak değerlendirecek olursak; dünya genelinde Sosyal Ticaret'in en fazla hacme sahip olduğu yerler arasında Rusya, Latin Amerika ve benzeri özellik gösteren İspanya ve Mena bölgesi yer alıyor. Şu an dünyadaki sosyal ticaret pazarı 45 Milyar Dolar olarak belirtiliyor, 2021 yılında bu rakamın 170 Milyar Dolar olması bekleniyor. Burada büyüme hızlarına yönelik yüksek bir beklenti mevcut. Sosyal ticaret pazarı hızla büyüyor.
Türkiye'de ise 30 milyon Instagram hesabı var, bu hesapların 1 milyondan fazlası Instagram vasıtası ile satış/pazarlama yapmak adına kullanılıyor. Türkiye'de sosyal ticaretin sepet ortalaması 144 TL.
Etsy nedir? Bireysel ihracata katkısından bahsedebilir misiniz?
Etsy özellikle tasarım ürünlerinin yurt dışına satıldığı önemli bir pazar yeri. Dünya genelinde Etsy'de yurt dışına online ihracat yapan 2 milyon satıcı yer alıyor. Türkiye'den ise 120 bin ürün sergileniyor. Biz Paymes olarak 2016 yılında PayPal'in Türkiye'den çekilmesi ile bu pazara girdik. Paypal'ın yokluğunda ödeme almada sorun yaşayan satıcılara sunduğumuz ödeme altyapısı ile destek vermeye başladık. Türk kullanıcılara sunduğumuz ödeme altyapımız sayesinde kullanıcılar yurt dışına Etsy üzerinden ihraç ettikleri ürünlerin ödemesini güvenle alıyorlar. Etsy'de daha çok bireysel kullanıcılar satış yapıyor dolayısıyla bireysel e-ihracata doğrudan katkı sağlayan bir Pazar yeri ve bu bireysel ihracatı yapanların çoğunluğunu da kadınlar oluşturuyor. Ülkemiz için oldukça önemli bir Pazar yeri olduğunu düşünüyoruz çünkü aile ve ülke ekonomisini canlandırıyor buradaki işlemler.
Etsy entegrasyonumuz şöyle çalışıyor; Etsy'deki ürünlerini satın alınmak istendiğinde alıcılara Paymes entegrasyonu sayesinde ödeme linki bulunan bir mail gidiyor ve alıcılar bu linke tıklayarak kredi kartı bilgilerini girerek ödemelerini tamamlıyorlar. Etsy entegrasyonumuzla kullanıcılarımıza oldukça hızlı bir kayıt ve entegrasyon süreci sunmaktayız, ayrıca uluslararası ödeme sistemi alt yapımızla yabancı müşterilerin de güvenini kazanma noktasında avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz.
Biraz da gelecek hedeflerinizden bahsedelim, 2019 planlarınızı öğrenebilir miyiz?
2018 yılı bizim için oldukça verimli ve başarılı bir yıldı. Şu an aylık bazda %180 ile büyümemizi sürdürüyoruz ve her geçen gün iş hacmimiz artıyor. Buna bağlı olarak ekibimizi de büyütmeye devam ediyoruz. 2019'da da büyüme trendimizi sürdüreceğiz. Yeni bir yatırım turundayız oldukça heyecanlı bir süreç. Bu yatırımla Ortadoğu açılımımızı da gerçekleştirip Bahreyn'de bir ofis açmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra farklı platformalar için de ürün geliştirmelerimizi yapıyoruz. Yakın zamanda popüler hale gelmeye başlayan uygulamalar üzerinden de linkle ödeme entegrasyonumuzu duyuracağız.
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