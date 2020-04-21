Şok eden değişim! Koronavirüs tedavisi gören doktorların ten rengi değişti!

Çin'de hastaları tedavi ederken Koronavirüs bulaşan iki doktor, zorlu bir tedavi süreci yaşadı. İki doktorun da cilt rengi gördükleri tedavi sonrasında değişti. İşte şaşkınlık veren olay...