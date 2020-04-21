Şok eden değişim! Koronavirüs tedavisi gören doktorların ten rengi değişti!

Koronavirüs sebebiyle kritik derecede hasta olan iki Çinli doktorun ten rengi, hastalığı atlattıktan sonra değişti.
Çin'de koronavirüs sebebiyle enfekte olan ve hastalığı atlatan iki doktor, şaşırtıcı bir durum yaşadı. Her ikisi de 42 yaşında olan Dr. Yi Fan ve Dr. Hu Weifeng, Wuhan Merkez Hastanesi'nde koronavirüs hastalarını tedavi ediyorlardı. Hastalardan COVID-19 kaparak enfekte olan doktorlar Yi Fan ve Hu Weifeng, şaşırtıcı bir sağlık sorunu daha yaşadılar. Her iki doktorun da ten rengi değişti ve koyulaştı.
Çin devlet yayın organı CCTV'nin belirttiğine göre, doktorların ten rengi değişimi, karaciğerlerinin virüs yüzünden zarar görmesi sonucunda yaşanan hormonal dengesizlik sebebiyle yaşandı.
Her iki doktorun hastalığı 18 Ocak'ta teşhis edilmişti. Akciğer hastanesine transfer edilen doktorlar 39 gün boyunca ECMO adlı bir yaşan destek makinesine bağlı kaldılar ve COVID-19'u yendiler.
ECMO aleti, kalbin ve akciğerlerin fonksiyonunun yerine geçerek, kana oksijen pompalayan bir sistem. Her iki doktoru da tedavi eden Dr. Li Shusheng, doktorların ciltlerinin tedavinin ilk aşamasında verilen bir tür ilaç sebebiyle karardığını belirtti. Doktor ayrıca ilacın yan etkilerinden birinin cilt renginin koyulaşması olduğunu da ekledi.
İlacın ne olduğu hakkında bilgi vermeyen Dr. Li Shusheng, doktorların karaciğerlerinin düzgün bir şekilde çalışmaya başladığında ten renklerinin de normale döneceğini belirtiyor.
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