Koronavirüs Salgını, İnsanlara Hayal Bile Edemeyecekleri Şeyler Yaptırtıyor

Artık Koronavirüs salgını sırasında online olarak gerçekleştirebileceğiniz şeyler listesine, yemek partileri, öğrenim, konser ve buluşmaların yanına düğünleri de ekleyebilirsiniz. New York eyaleti, artık evlilik törenlerinin video konferans ile yapılmasına izin veriyor.
Vali Andrew Cuomo'nun danışmanlarından Melissa DeRosa, Cumartesi günü bir basın konferansı sırasında yaptığı açıklama ile yeni imzalanan bir kanunu tanıttı ve artık insanların evlenme ruhsatını uzaktan alabileceklerini ve görevlilerin de törenleri video üzerinden yapabileceklerini söyledi.
New York, COVID-19 salgınından en çok etkilenen ABD eyaleti. Virüsün yayılmasını kontrole almak için alınan en önemli tepki ise her zamanki gibi sosyal mesafe kurallarına uymak ve mümkün olduğunca evde kalmak olarak bir kez daha belirtiliyor.
Salgın, hayatın pek çok kısmını çok farklı şekillerde etkilemiş olsa da yaşam devam ediyor. Zoom, Google Hangouts, Microsoft Skype, Apple Facetime ve Microsoft Teams gibi video-konferans araçları, insanların işleri, okulları veya kişisel bağlantıları sebebiyle büyük bir yükselişe geçti.
Artık evde kalma kararlarının üzerinden haftalar geçmesi ile beraber bu durumun "yeni normale" dönüşmeye başladığı söylenebilir. Video konferanslar bazı işyerleri ve iş insanları için büyük bir değişim veya yenilik olmayabilir ancak artık toplumun tamamı, video konferanslar için yeni kullanım alanları buluyor.
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