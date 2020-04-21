Koronavirüs Salgını, İnsanlara Hayal Bile Edemeyecekleri Şeyler Yaptırtıyor

Koronavirüs salgını, insanlara normal günlerde akıllarına bile gelmeyecek şeyler yaptırtmaya devam ediyor. Bunun son örneği, Koronavirüs'ten fazlasıyla etkilenen New York'ta yaşandı.

21 Nisan 2020 00:03

Levent Öztürk