Sokağa çıkma yasağı iptal edildi

6 Haziran Cumartesi ve 7 Haziran pazar günü toplam 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım." ifadelerini kullandı.