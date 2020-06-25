Son anlar ortaya çıktı: Uçağın düşüş nedeni koronavirüs tartışması mı?

Pakistan'da geçen ay yaşanan 97 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, sebebin pilotların hararetli tartışması olabileceği iddia edildi. Tartışmanın nedeni ise koronavirüs. İşte ilginç ayrıntılar...

Son anlar ortaya çıktı: Uçağın düşüş nedeni koronavirüs tartışması mı?

Pakistan'da geçen ay yaşanan ve 97 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin araştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldı. Uçağın, pilotların koronavirüs tartışması nedeniyle düştüğü iddia ediliyor. Otomatik pilottan çıkarılan uçak, havalimanına yaklaştığında olması gerekenden iki kat daha yüksek irtifada seyrediyordu.

Guardian'ın haberine göre ön rapor uçuşun kaotik son dakikalarını ve kule ile yaşanan iletişim başarısızlıklarından kaynaklı bir dizi tuhaf hatayı işaret ediyor.

Ön rapora göre uçağın iki pilotu, uçuş boyunca koronavirüsle ilgili konuştukları için görevlerine konsantre olamadı. Söz konusu rapora göre uçağın irtifası da iniş için uygun değildi. Kule, pilotlara daha kademeli bir iniş adına ikinci kez deneme yapmaları için dönmelerini önerdi. Ancak pilotlar uyarıyı dikkate almadı, yeniden dönmek yerine iniş takımları kapalıyken inmeye çalıştı.

Öte yandan kule, Airbus A320'nin piste kıvılcımlar saçtığını gördüğü halde kokpite bu durumu söylemedi, ağır hasar almış motorlar ikinci iniş denemesinde de başarısız oldu.

Havacılık Bakanı Ghulam Sarwar Khan, incelenen ses kayıtlarında hem pilotların hem de kule personelinin prosedürlere uymadığını söylüyor, "Maalesef pilotlar aşırı güvenli davranmışlar" diyor.

Khan, "Maalesef, uçuş boyunca geçen konuşmalar virüsle ilgili. Akılları salgınla meşgul olduğundan ve aileleri de bu durumdan etkilendiğinden sürekli koronavirüsü tartışıyorlardı" dedi.

Khan, uçakta herhangi bir arıza bulunmadığını söylüyor.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait, Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, 22 Mayıs günü Karaçi kentinde bir yerleşim alanına düşmüş, kazada 97 kişi hayatını kaybetmişti.

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