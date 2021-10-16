Sonunda Bunu da Gördük: Reklam Ekleyen Reklam Engelleyici

İnternette dolaşırken önünüze çıkan reklamları görmemek için reklam engelleyici uzantısı yüklemek mümkün, ancak reklam engelleyici aslında daha fazla reklam gösteriyorsa ne olacak?