Sonunda "Oyuncu Yatağı" da Satışa Çıktı!

Oyuncu koltukları son dönemin gözde ürünleri arasında yer alıyor. Hatta oyunculara yönelik ürünler (donanımsal, mobilya gibi) büyük bir sektör haline gelmiş durumda. Hal böyle olunca, bazı üreticilerin olayı abartması da kaçınılmazdı; öyle de oldu.
Japon Bauhutte şirketi, oyunculara yönelik geliştirdiği "oyuncu yatağını" resmi olarak satışa sundu. Yaklaşık 1.050 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan yatak, bir oyuncunun "isteyebileceği" her şeye sahip. Özel oyuncu bilgisayarını yerleştirebileceğiniz bir platform, çift monitör desteği sunan monitör ayakları, DVD rafları, yiyecek ve içeceklerinizi saklayabileceğiniz bölmeler ve tabii ki konforlu bir tek kişilik yatak...
Şirket, ürünün tanıtımını şu ilginç sözlerle yapıyor: "Yatağımdan kalktım ve oyun oynamak için masama kadar yürüdüm... Neden her şey bu kadar karmaşık olsun ki? Oyuncu yatağımız, bu karmaşıklığı ortadan kaldırıyor."
Yerinden hiç kalkmadan (belki sadece tuvalet ihtiyacı için kalkmanız gerekecek) kesintisiz oyun keyfi arayanlar, bu yatağı ilginç bulabilir. Ama sizi bu denli hareketsiz kalmaya teşvik eden bir ürünün ne kadar sağlıklı olduğu pek net olmasa gerek...
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