Sonunda "Oyuncu Yatağı" da Satışa Çıktı!

Oyuculara yönelik ürünlerin hız kesmeden piyasaya sürüldüğü günümüzde, "bu kadarı da biraz fazla" dedirten şaşırtıcı bir seçenek: "Oyuncu Yatağı"