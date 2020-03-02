Intel'in Oyuncuların Sevgilisi İşlemcisi Ömrünün Sonuna Geldi

Intel, 8 çekirdekli Core i9-9900KS işlemcisini Ekim 2019 tarihinde piyasaya sürdü ve o dönem "dünyanın en iyi oyun işlemcisi" olarak anılmaya başlandı. Ondan bir sene önce piyasaya sürülen ve bizim de detaylı olarak incelediğimiz yine dönemin güçlü oyun işlemcilerinden Intel Core i9-9900K'dan temel frekans olarak biraz daha yüksek performans gösteren Core i9-9900KS, maksimum turbo frekansı ile 5 GHz'e ulaşıyor, temel frekans değeri olarak ise 4 GHz güç gösteriyordu. Ancak görünen o ki, Intel Core i9-9900KS için artık yolun sonu göründü.
8 çekirdekli yapıda olan ve 16 iş parçacıklı olarak görev yapan Core i9-9900KS, yüksek saat hızıyla beraber AMD'nin Ryzen işlemcileri ile iyi bir mücadele gerçekleştirdi ve oyuncular tarafından da oldukça sevildi. Elbette fiyatının yüksek olması yürek burksa da bu işlemciyi edinenler daha uzun yıllar kullanmaya devam edecekler. Core i9-9900KS'yi şu an almak isteyenlerin ödemesi gereken fiyat ise 4400 TL dolaylarında. Ancak Core i9-9900KS'nin devamı olmayacak gibi görünüyor, o nedenle Core i9-9900KS satın almak gibi bir fikriniz varsa, acele etseniz iyi olur.
Zira Computerbase tarafından yayınlanan rapora göre, Core i9-9900KS yolun sonuna geldi. Pek çok perakendecinin stoğunda artık Core i9-9900KS işlemci yer almıyor. Var olanlarda da stoklar sınırlı. Bu da Intel'in Core i9-9900KS CPU'yu üretmeyi durdurduğu anlamına geliyor.
Peki Intel, Core i9-9900KS'nin üretimini neden durdurdu? Core i9-9900KS, Core i9-9900K'nın özel bir sürümü olarak piyasaya çıkmış ve bu "S" takısı ile belirtilmişti. Şimdi ise Intel, Core i9-9900KS'nin yerini alacak olan Core i7-10700KF modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu nedenle de tüketicileri yeni işlemcisine yönlendirecek.
Core i7-10700KF, AMD tarafında ise Ryzen 7 3800X ile rekabet içinde olacak. Elbette bu konuda performansıyla olduğu kadar fiyatıyla da rekabetçi olmasını umuyoruz.
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