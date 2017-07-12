Sonunda PS4 Pro da beyaz rengine kavuşuyor!
Bir Sony geleneği daha devam ederken, PS4 Pro da beyaz renge kavuşuyor!
Geçtiğimiz yıllar içerisinde Sony'nin, konsollarının ev eğlence sistemlerinin önünde kaybolmasını istemeyen kişilere yönelik bir şekilde beyaz sürümlerini sunması bir gelenek haline dönüştü. PS3 bir beyaz sürüme sahipti ve PS4 de kendi sürümüne sahipti. Hatta PSP bile beyaz bir sürüme kavuşmuştu.
Görünene göre şimdi de PS4 Pro aynı muameleyi görüyor ve konsolun, Destiny 2 ile beraber paketlenmiş özel bir sürümü sunuluyor. Konsolun tekil bir satışa sahip olup olmayacağı henüz belli değil ancak Sony'nin geçmişi düşünülürse, bunun oldukça muhtemel olduğu söylenebilir.
Bu paketin fiyatı 449.99$ (ABD için) olarak belirlenmiş durumda ve yayımlanma tarihi 6 Eylül olarak gözükmekte. Paketin içerisinde oyunun Expansion Pass ve "Premium dijital içek" ekleri bulunacak...
Levent Öztürk
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