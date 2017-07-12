Sonunda PS4 Pro da beyaz rengine kavuşuyor!

Bir Sony geleneği daha devam ederken, PS4 Pro da beyaz renge kavuşuyor!

PS4 Pro da beyaz rengine kavuşuyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
İşte App Store'da ilk 5'te Yer Alan Oyunlar!
RBP3 için yeni rakip geldi!
Zararlı Yazılımlar 2017'de 2 Kattan Fazla Arttı
Bu Optik Teknik VR'ın Göz Yorgunluğunu Çözebilir!
Yüz Tanıma Galaxy J7 Max'de De Var!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir