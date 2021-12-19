Sony'den Cep Telefonlarına Yeni "Hediye": İki Kat Işık Alan Sensör

Sony, akıllı telefonlar için ışık toplama kapasitesini ikiye katlayan, "iki katmanlı transistor pikselleri" kullanan yeni bir tür CMOS sensörü tanıttı. Tipik görüntü sensörlerinde, aynı katmandaki sinyali kontrol eden ve yükselten ışığa duyarlı fotodiyotlar ve piksel transistorları bulunuyor. Sony, yeni sensörde fotodiyotların üste, piksel transistorlarının alta yerleştirdiğini ve "doygunluk sinyal seviyelerini yaklaşık olarak iki katına çıktığını" belirtiyor.
Sony, hızlı belleği ve diğer elektroniği doğrudan sensörün altına yerleştiren, daha yüksek okuma hızlarına ve dolayısıyla hızlı seri çekimlere imkan veren çok katmanlı sensörlere öncülük etti. Bu en yeni sensör benzer bir fikri kullanıyor, ancak piksel transistörlerini fotodiyot katmanının altındaki ayrı bir alt tabakaya yerleştiriyor. Bu, her katmanın optimize edilebileceği ve Sony'nin sensörün ışık doygunluğunu (iyi derinlik) veya her pikselin tutabileceği şarj miktarını iki katına çıkarabileceği anlamına geliyor. Bu da, ışık yakalama kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkmasına olanak tanıyor.
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