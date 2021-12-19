Sony'den Cep Telefonlarına Yeni "Hediye": İki Kat Işık Alan Sensör

Sony'nin yeni akıllı telefon kamera sensörü, normalden iki kat daha fazla ışık topluyor ve çok daha kaliteli çekimler vaat ediyor!

Sony'den iki kat ışık alan sensör

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