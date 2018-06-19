Sony Çerçevesiz Xperia Yapmak İstiyor
Sony, hemen olmasa da, gelecekteki Xperia telefonları için çerçevesiz tasarımları değerlendiriyor!
Sony yaptığı bir açıklamada gelecek akıllı telefonları için çerçevesiz tasarım çözümlerini değerlendirdiğini belirtti, ancak böyle telefonların yakın zamanda piyasaya sürülmeyeceğini de ekledi. Bu açıklama Sony'nin kendi resmi web sitesinde yayınlanan bir röportajdan geldi. Sony Mobile Ürün Planlama Müdürü Ichino, şimdiye dek neden ön kısmı tamamen ekrandan oluşan telefonları geliştirmediklerini anlattı.
Ichino, gitgide incelen çerçeve trendinin farkında olduklarını, ancak şimdiye dek Xperia telefonların elde daha konforlu bir tutuş sağlamaları için bu trende uymadıklarını açıkladı. Ichino ayrıca Sony'nin de her geçen nesil çerçeveleri incelttiğini ancak hiçbir zaman iPhone X, OnePlus 6, Huawei P20 ya da LG G7 ThinQ kadar ince çerçeveli tasarımlara sahip olmadığının da farkında olduğunu belirtti.
Ichino'ya göre ekranı bu derece büyük yapmak beraberinde bazı fedakarlıklar gerektirecektir. Örneğin daha büyük bir ekran için ön kamera ve algılayıcılar, hoparlörler, antenler ve bağlantı kalitesinde kısıntılara gitmek zorunda kalınabilir.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Sony piyasadaki konumu, ince çervelerin artıları ve eksileri konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahip gibi görünüyor. Eğer Sony gelecekte çerçevesiz telefonlar üretecek olursa, bunu dengeli şekilde yapmaya çalışacağını söylüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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