Sony, CES 2021'de Cognitive Processor XR İşlemcili TV'lerini Tanıttı

Sony Europe, dünyanın ilk bilişsel zekâya sahip televizyonlarını kamuoyuna tanıttı. Yeni BRAVIA XR televizyonlar, MASTER Series Z9J 8K LED, MASTER Series A90J ve A80J OLED ile X95J ve X90J 4K LED modellerinden oluşuyor.
Yeni BRAVIA XR'ın beyni Cognitive Processor XR (Bilişsel İşlemci XR) ile desteklenen televizyonlar geleneksel yapay zekanın ötesine geçen, insanların görme ve duyma biçimlerini taklit etmek üzere tasarlanmış tamamen yeni bir algoritma kullanıyor. Bizler nesneleri gördüğümüzde farkında olmadan belirli noktalara odaklanırız. Bilişsel zekâya sahip Cognitive Processor XR işlemci de ekranı çok sayıda bölgeye bölüyor ve resimde "odak noktasının" nerede olduğunu algılıyor. Geleneksel yapay zeka (AI) sadece renk, kontrast ve detay gibi resim öğelerini birbirlerinden bağımsız olarak algılayıp analiz edebilirken yeni Cognitive Processor XR işlemci, tıpkı beynimiz gibi, bir dizi elementi aynı anda çapraz analiz ve optimize edebiliyor. Böylelikle tüm öğeler, en iyi nihai sonucu elde edecek şekilde birbirleriyle bağlantılı olarak ayarlanabiliyor ve sahnedeki her şey senkronize olarak gerçeğe en yakın görüntü elde ediliyor; geleneksel AI'nın bunu gerçekleştirme özelliği bulunmuyor.
Cognitive Processor XR işlemcimiz, aynı zamanda sinyaldeki ses konumunu analiz edebiliyor ve böylece ses, ekrandaki görüntüyle tam olarak eşleşiyor. Buna ek olarak, insanı içine çeken bir akustik ortam ile olağanüstü bir ses deneyimi elde edecek şekilde tüm sesleri üç boyutlu (3D) surround sese dönüştürüyor. Benzeri görülmemiş miktarda veriyi öğreniyor, analiz ediyor, anlıyor ve Sony'nin bugüne dek sunduğu en gerçekçi görüntü ve ses için her bir pikseli, kareyi ve sahneyi akıllı bir şekilde optimize ediyor.
Sony Europe'un TV iş birimi başkanı Masaomi Ando konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
'Sony'nin amacı, mümkün olan en sürükleyici izleme deneyimini sunmak üzere TV teknolojisinde sürekli yenilikler yapmak. Yeni BRAVIA XR TV'ler, dünyanın ilk bilişsel işlemcisinin geleneksel AI'nın ötesine geçen işlem gücü sayesinde, gerçekliği hiç olmadığı kadar başarılı aktarabiliyor.'
BRAVIA XR Serisinin En Dikkat Çeken Özellikleri:
- BRAVIA CORE™[3]: Sony Pictures Entertainment (SPE) işbirliğiyle eğlence ve teknolojinin buluştuğu BRAVIA CORE ™, değer yaratan benzersiz Sony deneyimlerini yaşatmak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, tüm yeni BRAVIA XR modellerinde yüklü olan en son Sony Pictures premium ve klasik içeriklerinden[4] oluşan bir seçkinin ve en geniş IMAX Enhanced koleksiyonunun keyfini çıkarabilirler. BRAVIA CORE, 80Mbps'ye[5] kadar çıkan çevrimiçi aktarım ile neredeyse kayıpsız bir ultra yüksek çözünürlüklü Blue-ray Disc (UHDBD) eşdeğeri kalite elde eden Pure Stream™ teknolojisiyle sektörde bir ilke imza atıyor. Bu iş birliği hakkında daha fazla bilgi için: https://www.sony.net/bravia-core
- Google TV: Bu seri içerisinde aynı zamanda, filmleri, programları, canlı televizyon yayınlarını ve uygulama ve abonelikleriniz[6] doğrultusunda daha da fazlasını bir araya getiren ve sizin için organize eden yepyeni bir eğlence deneyimi olan Google TV'de yer alıyor. Kişiselleştirilmiş öneriler sayesinde izlemek isteyebileceğiniz şeyleri kolayca bulabilir, programları ve filmleri tek bir izleme listesinde kayıt altına alarak bir sonraki sefere ne izleyeceğinizi vakit kaybetmeden görebilirsiniz. Hatta Google Arama ile içerikleri telefonunuzdan ya da dizüstü bilgisayarınızdan kendi izleme listenize ekleyebilir eve geldiğinizde TV'nizden bu içeriklere erişebilirsiniz.
- HDMI 2.1 Uyumluluğu: Tüm BRAVIA XR TV'ler; 4K 120fps, Değişken Yenileme Hızı (VRR)[7], Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) ve eARC dahil olmak üzere HDMI 2.1 uyumludur ve böylelikle yeni nesil oyun deneyimi için ideal olan kare hızlarını ve yüksek çözünürlükleri destekler.
- Görüntüden Gelen Ses Gerçekliği (Sound-from-Picture Reality™): Yeni Cognitive Processor XR işlemci, sınıfının en iyisi görüntü kalitesine ek olarak aynı zamanda, sesin konumunu ekrandaki görüntü ile eşleştirerek benzersiz şekilde gerçekçi bir deneyim elde edilmesini sağlayan Sound-from-Picture Reality™ teknolojisiyle inanılmaz bir ses deneyimi sunar.
- Eller Serbest Sesli AramaFonksiyonu: Sony'nin Google TV'lerindeki[8] yerleşik eller serbestsesli arama ile uzaktan kumandayı bir kenara bırakıp eğlenceli bir şeyler bulmak, sorularınıza yanıtlar almak ve TV'nizi ya da akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için yalnızca sesinizi kullanabilirsiniz.
- Akıllı Hoparlör Uyumluluğu: Google Asistan ve Amazon Alexa[9] özellikli cihazlarda Google Nest hoparlörlerle[10] YouTube'dan video yayınlayabilir ve videoları kontrol edebilir ya da televizyonunuzda kanal değiştirebilir ve sesi ayarlayabilirsiniz.
- İçerik yaratıcılarının Amacına Sadık Kalma: Yeni modellerde, orjinal Netflix yapımlarını stüdyo kalitesinde sunan Netflix Calibrated Mode bulunur. IMAX® Enhanced ™ sertifikasyonu ise gelişmiş görüntü ve ses kriterlerinin karşılandığı IMAX Deneyimi'ni sağlar. Bu sayede içeriklerin üretildiği kalitede ve standartta izlenmesi sağlanmaktadır.
Sony'nin Yeni TV Modelleri ve Temel Özellikleri
MASTER Seri Z9J (85" ve 75" modeller) 8K LED TV özellikleri:
- Cognitive Processor XR işlemci insanların nasıl gördüğünü ve duyduğunu anlar ve böylelikle izleyicilerin en sevdikleri içeriklere kendilerini tamamen kaptırmalarını sağlayan olağanüstü bir deneyim sunar.
- Hassas Full Array LED panel, XR Triluminos Pro, XR Contrast Booster ve XR 8K Upscaling ile bir araya gelerek derin siyahlar ve yoğun parlaklıklar ile üstün 8K gerçekçiliği üretir.
- En yeni XR Motion Clarity teknolojisi, hareketli sahnelerin akıcı, parlak ve net olmasını sağlayacak şekilde çapraz veri analizi yapar.
- X-Wide Angle teknolojisi, bir yandan parlaklığı korur, bir yandan da hangi açıdan izlerseniz izleyin renklerin canlı ve gerçekçi görünmesini sağlar
- Acoustic Multi-Audio teknolojisi sinematik surround ses ve doğru ses konumlandırma ile görüntü ve sesin kusursuz bir uyum içinde olmasını sağlar.
- BRAVIA CORE™3: Sony Pictures Entertainment (SPE) işbirliğiyle eğlence ve teknolojinin buluştuğu BRAVIA CORE ™, değer yaratan benzersiz Sony deneyimlerini yaşatmak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, tüm yeni BRAVIA XR modellerinde yüklü olarak gelen en son Sony Pictures premium ve klasik içeriklerinden4 oluşan bir seçkinin ve en geniş IMAX Enhanced koleksiyonunun keyfini çıkarabilirler. BRAVIA CORE, 80Mbps'ye5 kadar çıkan çevrimiçi aktarım ile neredeyse kayıpsız bir UHD BD eşdeğeri kalite elde eden Pure Stream™ teknolojisiyle sektörde bir ilke imza atıyor. Bu iş birliği hakkında daha fazla bilgi için: https://www.sony.net/bravia-core
- Google TV6 ile bir dizi içerik ve servise hızlı erişim.
- Apple® AirPlay® 2 and HomeKit™[11] gibi pek çok cihazla kolay bağlantı.
- Alexa ve Google Asistan ile çalışır.
- Daha akıllı bir izleme deneyimi için Google Asistan'ın yanı sıra eller serbest sesli arama da mevcuttur.
- X-Anti Reflection, dikkat dağıtan şeyler olmadan izleme deneyimi elde edilebilmesi için yansımayı minimize eder.
- 4K 120fps, Değişken Yenileme Hızı (VRR)7, Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) ve eARC de dahil olmak üzere HDMI 2.1 uyumluluğu.
- Dolby Vision® HDR ve Dolby Atmos® desteği ile üretilen kapsayıcı ses ortamı, ultra canlı görüntü kalitesi ve sesin inanılmaz biçimde hareket etmesiyle[12] bir araya gelerek eğlenceyi bambaşka bir boyuta taşıyacaktır.
- Ambient Optimization,her mekânda görüntü ve ses kalitesini optimize eder.
- Minimalist tek parça tasarım, tek bir cam panel ile TV'ye şık bir görüntü katıyor ve izleyicilerin dikkati dağılmadan içeriğe odaklanmasını sağlıyor.
- Üç yönlü stant, üç ayrı stant konumlandırma seçeneği sunar; daha az alan kaplamak için dar bir pozisyon, dikkat dağıtan şeyleri engellemek için TV pozisyonu ve TV'yi yükselterek bir soundbar sistemi entegre etmek için soundbar pozisyonu.
- Netflix Calibrated Mode, stüdyo kalitesinde Netflix içerikleri sunar ve IMAX® Enhanced™, IMAX ile kalitesi artırılmış görüntüler ve DTS[13] ile kapsayıcı bir ses ortamı sağlar.
- Calman® Ready, gelişmiş kalibrasyon olanakları sunar ve geleneksel görüntü ayarları ile yapılamayan ince ayarları mümkün kılar.
MASTER Seri A90J (83", 65" ve 55" modeller) OLED TV özellikleri:
- Cognitive Processor XR işlemci, insanların nasıl gördüğünü ve duyduğunu anlar ve böylelikle izleyicilerin en sevdikleri içeriklere kendilerini tamamen kaptırmalarını sağlayan olağanüstü bir deneyim sunar
- XR OLED Contrast, aşırı parlak noktalarda parlaklığı ve gölgede derin siyahları ayarlarken XR Triluminos Pro ise her rengin gerçek dünyada olduğu gibi çok ufak farklılıklarla yeniden üretilebilmesi için daha geniş bir renk aralığı sağlar.
- XR Motion Clarity teknolojisi, bulanıklığı minimize etmek üzere hareketli görüntüleri hassasiyetle kontrol eder ve böylelikle hızlı hareket eden sahnelerde daha az parlaklık kaybı ile görüntüler daha gerçeğe yakın olur.
- BRAVIA CORE™3: Sony Pictures Entertainment (SPE) işbirliğiyle eğlence ve teknolojinin buluştuğu BRAVIA CORE ™, değer yaratan benzersiz Sony deneyimlerini yaşatmak için tasarlanmıştır Kullanıcılar, tüm yeni BRAVIA XR modellerinde yüklü olarak gelen en son SPE premium ve klasik içeriklerinden4 oluşan bir seçkinin ve en geniş IMAX Enhanced koleksiyonunun keyfini çıkarabilirler. BRAVIA CORE, 80Mbps'ye5 kadar çıkan çevrimiçi aktarım ile neredeyse kayıpsız bir UHD BD eşdeğeri kalite elde eden Pure Stream™ teknolojisiyle sektörde bir ilke imza atıyor. Bu iş birliği hakkında daha fazla bilgi için: https://www.sony.net/bravia-core
- Google TV6 ile bir dizi içerik ve servise hızlı erişim
- Apple® AirPlay® 2 and HomeKit™11gibi pek çok cihazla kolay bağlantı
- Alexa ve Google Asistan ile çalışır.
- Netflix Calibrated Mode, stüdyo kalitesinde Netflix içerikleri sunar ve IMAX® Enhanced™, IMAX ile kalitesi artırılmış görüntüler ve DTS13 ile kapsayıcı bir ses ortamı sağlar.
- Calman® Ready, gelişmiş kalibrasyon olanakları sunar ve geleneksel görüntü ayarları ile yapılamayan ince ayarları mümkün kılar.
- XR 4K Çözünürlük Yükseltme teknolojisi, 2K sinyalleri gerçek 4K'ya yakın olacak şekilde yükselterek inanılmaz gerçekçi ve detaylı görüntüler elde edilmesini sağlar.
- 4K 120fps, Değişken Yenileme Hızı (VRR)7, Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) ve eARC de dahil olmak üzere HDMI 2.1 uyumluluğu.
- Gelişmiş Acoustic Surface Audio+ teknolojisi, daha doğru ses konumlama ve sinematik surround ses ile görüntü ve sesin kusursuz bir uyum içerisinde olmasını sağlar
- Dolby Vision® HDR ve Dolby Atmos® desteği ile üretilen kapsayıcı ses ortamı, ultra canlı görüntü kalitesi ve sesin inanılmaz biçimde hareket etmesiyle12 bir araya gelerek eğlenceyi bambaşka bir boyuta taşır.
- Ambient Optimization, her mekânda görüntü ve ses kalitesini optimize eder.
- İki yönlü stant[14], dikkat dağıtan şeyleri engellemek için TV pozisyonu ve TV'yi yükselterek bir soundbar sistemi entegre etmek için soundbar pozisyonu gibi farklı stant konumlandırma seçenekleri sunar.
- Seamless Edge[15] çerçeve ile minimalist tek parça tasarım, tek bir cam panel ile TV'ye şık bir görüntü katıyor ve izleyicilerin dikkati dağılmadan içeriğe odaklanmasını sağlıyor.
- Daha akıllı bir izleme deneyimi için Google Asistan'ın yanı sıra eller serbest sesli arama da mevcuttur.
A80J (77", 65" ve 55" modeller) OLED TV özellikleri:
- Cognitive Processor XR işlemci insanların nasıl gördüğünü ve duyduğunu anlar ve böylelikle izleyicilerin en sevdikleri içeriklere kendilerini tamamen kaptırmalarını sağlayan olağanüstü bir deneyim sunar.
- XR OLED Contrast, aşırı parlak noktalarda parlaklığı ve gölgede derin siyahları ayarlarken XR Triluminos Pro ise her rengin gerçek dünyada olduğu gibi çok ufak farklılıklarla yeniden üretilebilmesi için daha geniş bir renk aralığı sağlar.
- XR Motion Clarity teknolojisi, bulanıklığı minimize etmek üzere hareketli görüntüleri hassasiyetle kontrol eder ve böylelikle hızlı hareket eden sahnelerde daha az parlaklık kaybı ile görüntüler daha gerçeğe yakın olur.
- Gelişmiş Acoustic Surface Audio+ teknolojisi, daha doğru ses konumlama ve sinematik surround ses ile görüntü ve sesin kusursuz bir uyum içerisinde olmasını sağlar.
- Üç yönlü stant, üç ayrı stant konumlandırma seçeneği sunar; daha az alan kaplamak için dar bir pozisyon, dikkat dağıtan şeyleri engellemek içinTV pozisyonu ve TV'yi yükselterek bir soundbar sistemi entegre etmek için soundbar pozisyonu.
- BRAVIA CORE™3: Sony Pictures Entertainment (SPE) işbirliğiyle eğlence ve teknolojinin buluştuğu BRAVIA CORE ™, değer yaratan benzersiz Sony deneyimlerini yaşatmak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, tüm yeni BRAVIA XR modellerinde yüklü olarak gelen en son SPE premium ve klasik içeriklerinden4 oluşan bir seçkinin ve en geniş IMAX Enhanced koleksiyonunun keyfini çıkarabilirler. BRAVIA CORE, 80Mbps'ye5 kadar çıkan çevrimiçi aktarım ile neredeyse kayıpsız bir UHD BD eşdeğeri kalite elde eden Pure Stream™ teknolojisiyle sektörde bir ilke imza atıyor. Bu iş birliği hakkında daha fazla bilgi için: https://www.sony.net/bravia-core
- Google TV6 ile bir dizi içerik ve servise hızlı erişim.
- Apple® AirPlay® 2 and HomeKit™11gibi pek çok cihazla kolay bağlantı
- Alexa ve Google Asistan ile çalışır.
- XR 4K Çözünürlük Yükseltme teknolojisi, 2K sinyalleri gerçek 4K'ya yakın olacak şekilde yükselterek inanılmaz gerçekçi ve detaylı görüntüler elde edilmesini sağlar.
- 4K 120fps, Değişken Yenileme Hızı (VRR)7, Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) ve eARC de dahil olmak üzere HDMI 2.1 uyumluluğu
- Dolby Vision® HDR ve Dolby Atmos® desteği ile üretilen kapsayıcı ses ortamı, ultra canlı görüntü kalitesi ve sesin inanılmaz biçimde hareket etmesiyle12 bir araya gelerek eğlenceyi bambaşka bir boyuta taşır.
- Ambient Optimization, her mekânda görüntü ve ses kalitesini optimize eder.
- Metal gömme yüzey ile minimalist tek parçatasarım, tek bir cam panel ile TV'ye şık bir görüntü katıyor ve izleyicilerin dikkati dağılmadan içeriğe odaklanmasını sağlıyor.
- Daha akıllı bir izleme deneyimi için Google Asistan'ın yanı sıra eller serbest sesli arama da mevcuttur[16]
- Netflix Calibrated Mode, stüdyo kalitesinde Netflix içerikleri sunar ve IMAX® Enhanced™, IMAX ile kalitesi artırılmış görüntüler ve DTS13 ile kapsayıcı bir ses ortamı sağlar.
- Calman® Ready, gelişmiş kalibrasyon olanakları sunar ve geleneksel görüntü ayarları ile yapılamayan ince ayarları mümkün kılar.
X95J (85", 75" ve 65" modeller) 4K LED TV özellikleri:
- Cognitive Processor XR işlemci insanların nasıl gördüğünü ve duyduğunu anlar ve böylelikle izleyicilerin en sevdikleri içeriklere kendilerini tamamen kaptırmalarını sağlayan olağanüstü bir deneyim sunar.
- Seamless Edge çerçeve ile minimalist tek parçalı tasarım, tek bir cam panel ile TV'ye şık bir görüntü katıyor ve izleyicilerin dikkati dağılmadan içeriğe odaklanmasını sağlıyor.
- X-Wide Angle teknolojisi, bir yandan parlaklığı korur, bir yandan da hangi açıdan izlerseniz izleyin renklerin canlı ve gerçekçi görünmesini sağlar.
- Hassas Full Array LED panel, XR Triluminos Pro, XR Contrast Booster ile bir araya gelerek derin siyahlar ve yoğun parlaklıklar ile üstün gerçekçilik sağlar.
- En yeni XR Motion Clarity teknolojisi, aksiyonun pürüzsüz, parlak ve net olması için verileri çapraz analiz eder.
- Acoustic Multi-Audio teknolojisi sinematik surround ses ve doğru ses konumlandırma ile görüntü ve sesin kusursuz bir uyum içinde olmasını sağlar.
- Dolby Vision® HDR ve Dolby Atmos® desteği ile üretilen kapsayıcı ses ortamı, ultra canlı görüntü kalitesi ve sesin inanılmaz biçimde hareket etmesiyle12 bir araya gelerek eğlenceyi bambaşka bir boyuta taşır.
- X-Anti Reflection, dikkat dağıtan şeyler olmadan izleme deneyimi elde edilebilmesi için yansımayı minimize eder[17]
- XR 4K Çözünürlük Yükseltme teknolojisi, 2K sinyalleri gerçek 4K'ya yakın olacak şekilde yükselterek gerçekçi ve detaylı görüntüler elde edilmesini sağlar.
- 4K 120fps, Değişken Yenileme Hızı (VRR)7, Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) ve eARC de dahil olmak üzere HDMI 2.1 uyumluluğu.
- Ambient Optimization, her mekânda görüntü ve ses kalitesini optimize eder.
- Üç yönlü stant, üç ayrı stant konumlandırma seçeneği sunar; daha az alan kaplamak için dar bir pozisyon, dikkat dağıtan şeyleri engellemek için TV pozisyonu ve TV'yi yükselterek bir soundbar sistemi entegre etmek için soundbar pozisyonu.[18]
- BRAVIA CORE™3: Sony Pictures Entertainment (SPE) işbirliğiyle eğlence ve teknolojinin buluştuğu BRAVIA CORE ™, değer yaratan benzersiz Sony deneyimlerini yaşatmak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, tüm yeni BRAVIA XR modellerinde yüklü olarak gelen en son SPE premium ve klasik içeriklerinden4 oluşan bir seçkinin ve en geniş IMAX Enhanced koleksiyonunun keyfini çıkarabilirler. BRAVIA CORE, 80Mbps'ye5 kadar çıkan çevrimiçi aktarım ile neredeyse kayıpsız bir UHD BD eşdeğeri kalite elde eden Pure Stream™ teknolojisiyle sektörde bir ilke imza atıyor. Bu iş birliği hakkında daha fazla bilgi için: https://www.sony.net/bravia-core
- Google TV6 ile bir dizi içerik ve servise hızlı erişim
- Apple® AirPlay® 2 and HomeKit™11gibi pek çok cihazla kolay bağlantı
- Alexa ve Google Asistan ile çalışır.
- Daha akıllı bir izleme deneyimi için Google Asistan'ın yanı sıra eller serbest sesli arama da mevcuttur[19].
- Netflix Calibrated Mode, stüdyo kalitesinde Netflix içerikleri sunar ve IMAX® Enhanced™, IMAX ile kalitesi artırılmış görüntüler ve DTS13 ile kapsayıcı bir ses ortamı sağlar.
- Calman® Ready, gelişmiş kalibrasyon olanakları sunar ve geleneksel görüntü ayarları ile yapılamayan ince ayarları mümkün kılar.
X90J (75", 65", 55" and 50" models) 4K LED TV Özellikleri:
- Cognitive Processor XR işlemci insanların nasıl gördüğünü ve duyduğunu anlar ve böylelikle izleyicilerin en sevdikleri içeriklere kendilerini tamamen kaptırmalarını sağlayan olağanüstü bir deneyim sunar.
- Hassas Full Array LED panel, XR Triluminos Pro, XR Contrast Booster ile bir araya gelerek derin siyahlar ve yoğun parlaklıklar ile üstün gerçekçilik sağlar.
- En yeni XR Motion Clarity teknolojisi, aksiyonun pürüzsüz, parlak ve net olması için verileri çapraz analiz eder.
- XR 4K Çözünürlük Yükseltme teknolojisi, 2K sinyalleri gerçek 4K'ya yakın olacak şekilde yükselterek gerçekçi ve detaylı görüntüler elde edilmesini sağlar .
- 4K 120fps, Değişken Yenileme Hızı (VRR)7, Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) [20] ve eARC de dahil olmak üzere HDMI 2.1 uyumluluğu.
- Acoustic Multi-Audio ve ses sinyali işleme teknolojisi, sesin ekrandaki görüntüyle mükemmel şekilde eşleşmesini sağlar.
- Ambient Optimization, her mekânda görüntü ve ses kalitesini optimize eder.
- Eş hizalı yüzeyle minimalist tasarım, ekran boyutunu maksimize ederken çerçeveyi minimize eder ve böylelikle kullanıcılar esas önemli olana, yani ekrandaki görüntüye odaklanabilirler.
- BRAVIA CORE™3: Sony Pictures Entertainment (SPE) işbirliğiyle eğlence ve teknolojinin buluştuğu BRAVIA CORE ™, değer yaratan benzersiz Sony deneyimlerini yaşatmak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, tüm yeni BRAVIA XR modellerinde yüklü olarak gelen en son SPE premium ve klasik içeriklerinden4 oluşan bir seçkinin ve en geniş IMAX Enhanced koleksiyonunun keyfini çıkarabilirler. BRAVIA CORE, 80Mbps'ye5 kadar çıkan çevrimiçi aktarım ile neredeyse kayıpsız bir UHD BD eşdeğeri kalite elde eden Pure Stream™ teknolojisiyle sektörde bir ilke imza atıyor. Bu iş birliği hakkında daha fazla bilgi için: https://www.sony.net/bravia-core
- Google TV6 ile bir dizi içerik ve servise hızlı erişim
- Apple® AirPlay® 2 and HomeKit™11gibi pek çok cihazla kolay bağlantı
- Dolby Vision® HDR ve Dolby Atmos® desteği ile üretilen kapsayıcı ses ortamı, ultra canlı görüntü kalitesi ve sesin inanılmaz biçimde hareket etmesiyle12 bir araya gelerek eğlenceyi bambaşka bir boyuta taşır.
- Alexa ve Google Asistan ile çalışır.
- Daha akıllı bir izleme deneyimi için Google Asistan'ın yanı sıra eller serbest sesli arama da mevcuttur. 19
- Netflix Calibrated Mode, stüdyo kalitesinde Netflix içerikleri sunar ve IMAX® Enhanced™, IMAX ile kalitesi artırılmış görüntüler ve DTS13 ile kapsayıcı bir ses ortamı sağlar.
- Calman® Ready, gelişmiş kalibrasyon olanakları sunar ve geleneksel görüntü ayarları ile yapılamayan ince ayarları mümkün kılar.
X85J (85", 75", 65", 55", 50" ve 43" modeller) 4K LED TV özellikleri:
- 4K HDR İşlemci X1™ nesne-tabanlı HDR remaster teknolojisi ile derinlik, doku ve doğal renklerin yeniden üretilmesi gerçekliğe daha yakın sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- 4K X-Reality™ PRO görüntü işleme teknolojisi, olağanüstü netlik için her bir pikselin kalitesini yükseltir. Gelişmiş gürültü engelleme teknikleri ve özel model veri tabanı sayesinde her sahne gerçekçi ayrıntılarla dolar.
- 100Hz yerel panel
- 4K 120fps, Değişken Yenileme Hızı (VRR)7, Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) ve eARC de dahil olmak üzere HDMI 2.1 uyumluluğu
- X-Balanced hoparlörler, güçlü ve kapsayıcı bir ses alanı yaratır
- Ambient Optimization, her mekânda görüntü ve ses kalitesini optimize eder.
- Eş hizalı yüzeyle minimalist tasarım, ekran boyutunu maksimize ederken çerçeveyi minimize eder ve böylelikle kullanıcılar esas önemli olana, yani ekrandaki görüntüye odaklanabilirler.
- Google TV6 ile bir dizi içerik ve servise hızlı erişim
- Apple® AirPlay® 2 and HomeKit™11gibi pek çok cihazla kolay bağlantı
- Dolby Vision® HDR ve Dolby Atmos® desteği ile üretilen kapsayıcı ses ortamı, ultra canlı görüntü kalitesi ve sesin inanılmaz biçimde hareket etmesiyle12 bir araya gelerek eğlenceyi bambaşka bir boyuta taşır.
- Alexa ve Google Asistan ile çalışır.
X81J (75") ve X80J (65", 55", 50" and 43" modeller) 4K LED TV özellikleri:
- 4K HDR İşlemci X1™ nesne-tabanlı HDR remaster teknolojisi ile derinlik, doku ve doğal renklerin yeniden üretilmesi gerçekliğe daha yakın sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- 4K X-Reality™ PRO p görüntü işleme teknolojisi, olağanüstü netlik için her bir pikselin kalitesini yükseltir. Gelişmiş gürültü engelleme teknikleri ve özel model veri tabanı sayesinde her sahne gerçekçi ayrıntılarla dolar.
- 50Hz yerel panel
- HDMI 2.1 uyumluluğu (eARC)
- X-Balanced hoparlörler, güçlü ve kapsayıcı bir ses alanı yaratır
- Ambient Optimization, her mekânda görüntü ve ses kalitesini optimize eder.
- Minimalist tasarım, ekran boyutunu en yüksek büyüklüğe çıkarırken çerçeve kalınlığını en aza indirir; böylece kullanıcılar önemli olan şeye, yani ekrandaki görüntüye odaklanabilir. Google TV6 ile bir dizi içerik ve servise hızlı erişim
- Apple® AirPlay® 2 and HomeKit™11gibi pek çok cihazla kolay bağlantı
- Dolby Vision® HDR ve Dolby Atmos® desteği ile üretilen kapsayıcı ses ortamı, ultra canlı görüntü kalitesi ve sesin inanılmaz biçimde hareket etmesiyle12 bir araya gelerek eğlenceyi bambaşka bir boyuta taşır.
- Alexa ve Google Asistan ile çalışır.
W800 (32" modeller) HD LED TV özellikleri:
- BRAVIA Motor
- Android TV filmlere, TV programlarına ve binlerce uygulamaya anında erişimi mümkün kılar ve oyun oynamak için kullanılabilir. TV severler, Google Play Movies & TV, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube ve diğer mecralarda yer alan program ve filmlerin keyfini gönüllerince çıkarabilirler.
Fiyatlandırma ve Stok Bilgisi
Fiyat bilgisi ve Avrupa'da piyasaya sunulma tarihi daha sonra açıklanacaktır.
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