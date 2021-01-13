Exynos 2100 Tanıtıldı: Galaxy S21'in Kalbinde Bu İşlemci Olacak!

Samsung, yarın resmi olarak tanıtacağı Galaxy S21 serisi telefonlarında kullanacağı yeni Exynos'u, yani Exynos 2100'ü tanıttı. Galaxy S21 serisi telefonlar, ülkemizde de Exynos 2100 ile satılacak. İşte Exynos 2100'ün özellikleri...