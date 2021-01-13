Exynos 2100 Tanıtıldı: Galaxy S21'in Kalbinde Bu İşlemci Olacak!

Samsung Galaxy S21'in resmi olarak tanıtılmasına artık çok az kaldı. Ancak Koreli şirket, yarın gerçekleşecek olan tanıtımı beklemeden, Galaxy S21'de kullanılacak yeni yonga setini, yani Exynos 2100'ü tanıttı.
Exynos 2100 yonga setini, yine Avrupa'da ve Asya'da raflara çıkacak olan Galaxy S21 telefonlarda göreceğiz. Zira şirket, Amerika'da satışa sunduğu modellerde Qualcomm'un Snapdragon yonga setlerini kullanıyor. Yani Türkiye'ye gelecek olan Galaxy S21'lerde yine Exynos'u göreceğiz.
Aslında bu durum, Avrupalı tüketicileri memnun eden bir durum değil. Zira Exynos'lar, her ne kadar muadil olarak kabul edilseler de, Snapdragon'un biraz altında kalıyor. Ama bu kez durum değişmiş olabilir.
İlginç bir şekilde Samsung, YouTube üzerinden gerçekleştirdiği Exynos 2100 canlı yayınına, Exynos yonga setlerini eleştirenlerin sosyal medya yorumlarından oluşan bir slayt gösterisiyle başladı. Bu da, kendi teknolojisinin Qualcomm'un çözümü kadar popüler olmadığını anladığını gösteriyor. Ama bunu yapmasındaki ana sebep, bu kez gerçekten iddialı olduğunu göstermek. Ayrıca yeni Exynos 2100, "Exynos geri döndü" sloganı ile tanıtıldı. Bu bile, Samsung'un bu kez Qualcomm'un Snapdragon'una meydan okuduğunu göstermek için yeterli.
Exynos 2100 Özellikleri
Tanıtım sırasında Samsung, Exynos 2100 yonga setinin bazı özelliklerini ayrıntılı olarak açıkladı. Örneğin yeni Exynos, bir önceki modelinden %10 daha hızlı ve %20 daha fazla güç verimli olacak. Asıl haber ise, kamera özelliklerinde gizli.
Exynos 2100 yonga seti, bugünün akıllı telefon kameralarından çok daha yüksek çözünürlüklü kameralara kapıyı açıyor: Yonga seti, 200 megapiksel fotoğraf çekimine izin verecek. Peki bu, Galaxy S21'in 200MP kameraya sahip olacağı anlamına mı geliyor? Muhtemelen hayır. Ama Exynos 2100'ün neler yapabileceğini göstermek adına önemli bir detay olduğu kesin.
Ayrıca Exynos 2100, aynı anda dört lensin çalışabileceği altı lensli kamera sistemlerine de imkan tanıyor. Bu, özellikle kusursuz fotoğraflar çekmek için aynı anda birden fazla kamera kullanan modlar için önemli.
Exynos 2100 yonga seti ayrıca, 120 fps'lik yüksek bir kare hızında 4K video kaydını da destekliyor. Video oynatma içinse, 60 fps ile 8K çözünürlük destekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın