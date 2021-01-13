Windows 10'un Denetim Masası'na Elveda Deme Vakti Geldi mi?

2020 Ekim ayından beri Windows 10'un Denetim Masası'na ulaşmak isteyenler, Ayarlar bölümüne yönlendiriliyor. Ama Denetim Masası halen yaşıyor. Peki ama bu durum devam edecek mi; yoksa Denetim Masası "Ölüyor" mu?