Windows 10'un Denetim Masası'na Elveda Deme Vakti Geldi mi?

Microsoft, Ekim 2020'den beri sistem ile ilgili ayarları Denetim Masası'ndan Ayarlar uygulamasına doğru yavaşça yönlendiriyor. Ocak 2021'de yayımlanan son ön izleme sürümünde Windows 10'un, depolama alanları yönetimini de Ayarlar uygulamasına aldığına şahit olduk. Buna benzer birkaç başka değişiklik de mevcut.
Denetim Masası, Microsoft'un kullanıcılarını daha modern uygulamaya yönlendirmeye yönelik en iyi çabalarına rağmen, Ayarlar uygulamasında bulunan temel özelliklerin eksikliğinden dolayı yıllar boyu çok özel bir hayran kitlesine sahip oldu. Ne de olsa Denetim Masası, 1985'ten beri kullanılan, en temel Windows özelliği.
Depolama savaşları
Depolama Alanları, depolama cihazlarınızı tek bir toplu 'depolama havuzuna' bağlamanıza olanak tanıyan bir özellik. Özellikle bilgisayarlarında birkaç sabit disk veya SSD'ye sahip olan ve mevcut donanımlarını optimize etmenin yollarını arayan herkes için yararlı bir uygulama.
Her şeye rağmen Microsoft, Denetim Masası'nı sistemlerden tamamen kaldırmayacağını açıklamış durumda. Ancak ona ulaşmak gittikçe daha zor hale geliyor. Buna ek olarak bu sistem özelliklerine erişim veya kısayol sağlayan yardımcı uygulamaların da bunu yapması engelleniyor.
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