Sony, Çökerten Mesaj Sorununu Çözdü!
Sony, PlayStation 4 sahiplerini olumsuz etkileyen mesaj açığını onardı!
PlayStation 4 konsollarının özel hazırlanmış bir mesajla uzaktan çökertilebildiği, geçen hafta ortaya çıkmıştı. Sony, Twitter'daki destek sayfasına göre bu sorunu giderdi.
Firma, değişiklikle ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Önce açıklamalarda onarımın bir sistem güncellemesiyle geleceği ima edilmişti ancak böyle bir güncelleme yayınlanmadı. Görünen o ki Sony, kendi tarafında yaptığı bir güncellemeyle sorunu çözebildi.
Onarım sayesinde birçok konsol kullanıcısı, zararlı mesajın kurbanı olmaktan kurtulacak. Bunun yanında Sony, sorundan etkilenenler için sıfırlamaya gerek olmayan bir çözüm de sundu. Reddit'te oyuncular tarafından önerilen, şimdi Sony tarafından da onaylanan çözüm, mesajı PS Messages mobil uygulaması üzerinden silmenizi ve konsolu güvenli modda tekrar başlatıp veritabanını tekrar oluşturmanızı gerektiriyor. Bu şekilde sorundan kurtulabiliyorsunuz.
Zeynel A. Öztürk
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