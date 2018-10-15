Sony PS4 konsolunuzda Bu Mesajı Sakın Açmayın!

Sony PlayStation Network'de karşınıza çıkabilecek olan bu mesajı açmanız, son derece ciddi sıkıntılara neden olabilir!

Sony'den PS4 için Önemli Uyarı!

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