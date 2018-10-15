Sony PS4 konsolunuzda Bu Mesajı Sakın Açmayın!
Sony PlayStation Network'de karşınıza çıkabilecek olan bu mesajı açmanız, son derece ciddi sıkıntılara neden olabilir!
Reddit platformundaki mesajlara göre; Sony PlayStation Network'e sızdırılan bir mesaj, kullanıcılar tarafından tıklandığında PS4 konsoluna zarar verebilecek nitelikte. PSN'de yayınlanan bu zararlı kod, "tıklandığı takdirde" PS4 temelli cihazların sıfırlanmasına ve yeniden başlatılmasına neden oluyor.
Bazı oyun tutkunlarına göre; zararlı kodlarla donatılmış bu ileti, çevrim içi temelli oyunları oynarken, kullanıcıların karşısına çıkıyor. En sağlıklı önlem mesaj ayarlarınızı değiştirmek, ve yalnızca ama yalnızca yakın arkadaşlarınızdan ileti almak yönündeki ayarlamak. Ne de olsa güvenilir kaynaklarından iletilen mesajlar size "teoride" zarar veremez.
Lakin bu zararlı mimarinin konsolunuza zarar vermesinin tek yöntemi, Sony PS4 sahiplerinin kendilerine yollanan mesajları açması değil... O iletinin hesabınıza iletilmesi bile sayısız probleme yol açabiliyor. Tavsiye edilen yöntem, şüpheli mesajlara mobil uygulama ile erişmek ve iletileri veri tabanından silmek yönünde.
Söz konusu siber-saldırı mimarisi, ilk kez Sony PS4 üzerinde kullanılmadı. Saldırının yapısı, zararlı kodların metin işleme mimarisine müdahale etmesi ile gerçeklikle buluşuyor. Bazı iOS ve Android temelli telefonlar da benzer saldırılarla yüzleşmek zorunda kalmıştı.
Canınızı çok daha fazla sıkacak bir gelişme mevcut: Eğer iddialar doğruysa, bu iletilerle haşır neşir olmak konsolunuzu "brick" yani işe yaramaz tuğlalar haline getirebiliyor. Neyse ki bu zararlı, "soft brick" yani yazılımsal olarak, konsolu sıfırlayarak kurtulabileceğiniz bir probleme neden oluyor. Bilindiği üzere "Hard Brick" oyun canavarının ömrüne yüksek ihtimalle son veriyor lakin "zararlı mesaj" bu beceriye vakıf değil. Yine de çok dikkatli olmanızı öneriyoruz.
Barış Terun
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