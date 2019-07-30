Sony giyilebilir klimasını hazırlıyor!
Sony'nin kitle fonlama ile geliştirdiği giyilebilir klima Reon Pocket, artık çok yakın!
- Levent Öztürk
Aşırı sıcaklarla sorun yaşıyorsanız, Sony'nin yakın gelecekte size göre bir çözümü olabilir. Firmanın First Flight programı bir "giyilebilir klima" için fon toplamaya başlamış durumda.
Reon Pocket adlı bu ürün, özel bir t-shirtün cebine sığabiliyor. Bu gizli sayılabilecek cihaz tam olarak normal bir klima gibi havayı iklimlendirerek çalışmıyor. Bunun yerine boynunuzun dip kısmında durarak Peltier etkisi ile (bir elektrik akımının bir bağlantıdan geçilerek ısının emilmesi veya yayılması olayı) sıcaklığınızı hiçbir ses yaratmadan sıcaklığınızı düşürebiliyor veya yükseltebiliyor. Sıcak bir günde kalıplı bir iş kıyafeti giyebilir ve yine de serin hissedebilirsiniz.
Sıcaklığı mobil bir uygulama ile kontrol etmeniz gerekiyor ancak Sony, ileri tarihli bir güncellemede bir otomatik mod sunmayı planlıyor. Ayrıca Sony'nin tahminine göre gün içerisinde şarja da ihtiyaç duymayacaksınız ve 24 saat boyunca tek şarj ile çalışabilecek. Tam şarj süresi ise USB-C ile 2 saat olarak belirtilmiş durumda. Ancak Japon gazetecilerin bulduğu ekstra detaylara göre durum bu kadar etkileyici olmayabilir ve gerçek batarya ömrü iki saatin altında olabilir. 24 saatlik batarya ömrü, bir yemek toplantısı veya bir yürüyüş sırasında kısa çalışmalar halinde kullanılacak olan Bluetooth bağlantısı için geçerli.
Satın alınabilirlik ise buradaki asıl önemli nokta. Reon Pocket, istediği kaynağa neredeyse tamamen ulaşmış durumda ancak 2020 Mart ayında satışa sunulması bekleniyor ve bu sadece Japonya için geçerli olacak. Tokyo 2020 katılımcıları için bunun iyi bir haber olduğu söylenebilse de, 2019 yazında bulunan kişilere pek faydası olduğu söylenemez. Cihazın fiyatı 12760¥ (yaklaşık 117$) ile başlıyor...
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