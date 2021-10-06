Sony, Herkesi Şaşırtarak İlk "Kablosuz Boyun Hoparlörünü" Tanıttı!

Sony, kablosuz hoparlörü boynumuza taşıyor. Japon teknoloji devinin yeni "kablosuz boyu hoparlörü" SRS-NS7 resmi olarak tanıtıldı!

Sony, "Kablosuz Boyun Hoparlörünü" Tanıttı

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