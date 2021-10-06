Sony, Herkesi Şaşırtarak İlk "Kablosuz Boyun Hoparlörünü" Tanıttı!

Sony, Dolby Atmos uzamsal sesi hiç de alışık olmadığımız bir yere yerleştiriyor: Boynumuza. Japon devi, bağlı bir Bravia XR TV'den Dolby Atmos sesi aktarabilen yeni Sony SRS-NS7 kablosuz boyun bandı hoparlörünü tanıttı.
Hoparlör, alanı kısıtlı kişiler için geliştirilmiş ve oturma odasını yerde duran hoparlörlerle doldurmak istemeyenlere hitap ediyor. SRS-NS7, TV'den gelen Dolby Atmos sesine ek olarak, bir akıllı telefondan Sony 360 Reality Audio parçalarını da aktarabiliyor. Sesi kulaklarınıza göre ayarlamak için Sony, kulaklarınızın fotoğrafını çekmek için kullanabileceğiniz bir 360 Spatial Sound Personalizer uygulaması da yayınlamış durumda.
Sony'ye göre giyilebilir hoparlör, normal ses seviyesinde 12 saatlik ve maksimum seviyeye çıkardığınızda yaklaşık beş saatlik bir pil ömrüne sahip. IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına sahip olan kablosuz boyun hoparlörü, 299 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Ancak onu bir Bravia TV'ye bağlayan WLA-NS7 kablosuz vericiyi de almak gerekiyor ve onun fiyatı da 59 Dolar.
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