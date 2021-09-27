Samsung'un Galaxy S21 FE Tanıtım Etkinliğini İptal Etmesi Kafa Karıştırdı!

Samsung, akıbeti merakla beklenen yeni Fan Edition telefonu Galaxy S21 FE'nin tanıtım etkinliğini iptal ettiği bildirildi. Bu durumda Galaxy S21 FE, hiç gelmeyebilir!

Galaxy S21 FE iptal mi edildi?

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