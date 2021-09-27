Samsung'un Galaxy S21 FE Tanıtım Etkinliğini İptal Etmesi Kafa Karıştırdı!

Galaxy S21 FE'nin aslında Ağustos 2021'de, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 ile birlikte tanıtılması bekleniyordu. Ancak tedarik zinciri sorunları ve devam eden çip sıkıntısı nedeniyle duyuru ertelenmişti. Şimdi ise, yeni akıllı telefonun iptal edilebileceği bildiriliyor.
Güney Koreli yayın DDaily'ye göre Samsung, şirketin Galaxy S21 FE'yi duyurmayı planladığı Galaxy Unpacked Ekim 2021 etkinliğini iptal etti. Etkinlik Ekim ortası için planlanmıştı, ancak Galaxy Z Flip 3'ün beklenenden yüksek satışları ve yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle Güney Koreli firma, Galaxy S21 FE'nin lansmanını iptal etmiş gibi görünüyor. Şirketin Galaxy Z Flip 3'e odaklanmak istediği bildiriliyor.
Galaxy Z Flip 3'ün son derece iyi sattığı ve Samsung'un üretimi siparişlerle aynı çizgide tutamadığı konuşuluyor. Üstelik Galaxy S21 FE, çoğu pazarda Snapdragon 888 yonga setini kullanacak ve yonganın ciddi bulunabilirlik sorunları var; fiyatı da arttı.
Samsung, Galaxy S21 FE'yi piyasaya sürerse, bu durum Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3'ün üretimini etkileyebilir. Dolayısıyla şirketin, böyle bir durumdan kaçınmak istemesi de mantıksız görünmüyor.
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