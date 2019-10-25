Sony'den İddialı PlayStation 5 İlanı!
Ortaya çıkan bir iş ilanı, Sony'nin gelecek nesil konsollarda "dünyanın en hızlısı" olma konusunda son derece iddialı olduğunu gösterdi!
Sony PlayStation 5 için verilen bir iş ilanında konsolun "dünyanın en hızlısı" olduğu iddia edildi.
Firmanın "Kıdemli Bulut Mühendisliği Müdürü" aradığı iş ilanında Sony'nin bu iddialı sözcükleri kullandığı gözlendi. Şu anki nesilde Xbox One X'in PlayStation 4 Pro'yu performans olarak rahatça geçtiği kabul ediliyor. Sony'nin ise yeni konsolunda geride kalmak gibi bir niyetinin hiç olmadığı açık.
İlanda işe alınacak yöneticinin "yeni nesil bulut altyapısını oluşturmaya" yardımcı olacağı ve aynı zamanda "dünyanın en iyi konsolunu (PS5) 2020 için hazırlayan elit bir takımın liderlerinden biri" olacağı belirtiliyordu. Ancak bir süre sonra, ilanda bulunan PS5 ve "dünyanın en hızlısı" ibareleri çıkartıldı.
Xbox Scarlett ve PS5'in 2020'nin sonlarında, yakın tarihlerde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu yüzden hangisinin daha güçlü ve daha hızlı olacağı merak konusu. Konsolun hızlı çalışması, bilindiği üzere yükleme sürelerinden multiplayer oyunlardaki gecikme süresine birçok şeyi etkiliyor. Yeni nesil konsolların her ikisinin de bugünkülerden çok daha iyi olacağı kesin. Dolayısıyla iki yeni konsol arasındaki küçük farklar, oyuncuları çok fazla ilgilendirmeyebilir.
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