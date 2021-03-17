Sony, Jade Raymond'ın Yeni Stüdyosuna ve Oyununa Yatırım Yaptı!

Ubisoft Toronto ile Motive Studios firmalarının kurucusu ve Assassin's Creed serisinin arkasındaki yaratıcı güçlerden birisi olan Jade Raymond, Haven Entertainment Studios Inc. ismiyle Kanada Montreal merkezli yeni bir oyun stüdyosu kurduğunu duyurdu.
Raymond yeni stüdyosunda, son derece popüler oyunlarda ve serilerde çalışmış dünya çapında yetenekli ve deneyimli bir takımı bir araya getiriyor. Stüdyonun oyunları, isminden de ilham alarak oyuncular için adeta bir cennet olacak; eğlenmek, kendisini göstermek ve topluluğunu bulmak isteyen herkesi bir araya getirecek. Bu vizyon aynı zamanda çalışanlar için de geçerli olacak, stüdyoda tamamen şeffaflık ve karşılıklı saygı hakim olacak.
Yaratıcı yetenekleri teşvik eden ve yeniliklerde sınırları zorlamaya devam eden Sony Interactive Entertainment, bugün yaptığı açıklama ile yeni kurulan stüdyonun ilk projesi olan ve PlayStation için geliştirilen yeni bir IP'ye yatırım yaptığını duyurdu.
PlayStation Studios Başkanı Hermen Hulst, "Sony Interactive Entertainment, Haven'a ve geleceğine yatırım yaparak stüdyoyu desteklemekten gurur duyuyor. Jade, oyun dünyasının en büyük oyun serilerinin geliştirilmesinde gösterdiği liderlik ile zengin bir deneyime sahip. Jade'in yaptığı gibi sıfırdan yaratıcı bir ekip kurmanın zorluklarını ve kazanımlarını çok iyi biliyoruz. Haven Studios'un parlak geleceğine ve şu anda geliştirilmekte olan ilk projesine güveniyoruz ve büyük heyecan duyuyoruz." açıklamasını yaptı.
Konuyla ilgili Haven Studios Kurucusu ve CEO'su Jade Raymond ise, "Özüme döndüğüm ve bu yetenekli ekiple beraber yeni bir IP oluşturma fırsatı oluştuğu için çok heyecanlıyım. Yaratıcı bir oyun yapma sürecini derinden bilen, oyuncuları merkezine alan ve benzersiz kalite anlayışı ile tanınan Sony Interactive Entertainment'ın desteğine sahip bağımsız bir stüdyo olmak, bize tüm sınırları zorlama imkanını veriyor," şeklinde konuştu.
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