Sony, Kamera Uygulamasını Yenisi İle Değiştiriyor
Sony, akıllı telefonlar için geliştirdiği fotoğraf transfer uygulamasını yenisiyle değiştirdi!
Sony, dijital kameralarından akıllı telefonlara görüntü transferi işlemlerini yürüten uygulaması olan PlayMemories uygulamasını kullanımdan kaldırdı. Sebep: Japon teknoloji devi, bu uygulamanın sunduklarını Imaging Edge Mobile isimli yeni bir uygulama ile kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Ancak yeni uygulamanın çok önemli bir artısı daha olacak.
Sony'nin açıklamalarına göre yeni uygulama, dijital kameralarından bağlı akıllı cihaza anında fotoğraf transferi yapabilecek. Bunun için uygulama, arka plan servisini kullanarak siz Sony dijital kameranız ile fotoğraf çektikten sonra bunları akıllı telefona aktarmak için hazır olarak bekliyor olacak.
Yeni uygulama aynı zamanda 4K çözünürlüğünde video transferi yapabilme yeteneğine de sahip ve dahası, uygulama aynı zamanda dijital kamera için uzaktan kontrol imkanı da sunuyor. Profesyonel fotoğrafçılar için Sony ayrıca "Transfer & Etiketleme Eklentisi"ni de sunarak kameranın FTP arkaplan transfer teknolojisini kullanıyor ve bu eklenti ile birlikte kullanıcılar transfer işlemi için fotoğraf çekmeyi bırakmak zorunda kalmayacak.
Sony'nin bu uygulama ile desteklediği kamera modelleri Alpha A9, Alpha A7R III ve Alpha A7 III olarak belirlendi. Uygulama, cihazlar arasında ses girdisi ve açıklama desteği de getirerek birden fazla kullanıcının arasındaki gerekli iletişimi sağlamayı amaçlıyor. Bu, özellikle saha kenarında çalışan spor fotoğrafçıları için adeta bulunmaz nimet niteliğinde olabilir. Imaging Edge Mobile'in yanı sıra Transfer and Tagging add-on, Mart 2019'dan itibaren kullanıcılar ile buluşacak.
Sony'nin masaüstü uygulaması olan Imaging Edge ise iş akışı desteği ile beraber hızlı çekim modlarını da yeni güncelleme ile kazanıyor. Uygulama arayüzü bununla birlikte bir kıyaslama görünümüne ve koleksiyon işlevine kavuşacak. Sony'nin masaüstü uygulamasının da mobil uygulamalar ile birlikte art ayında yeni bir yüze kavuşması bekleniyor.
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