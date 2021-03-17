Sony'den PlayStation 4 Sahiplerini Üzecek Karar: Kapatma Doğrulandı!

Sony, PlayStation 4 kullanıcıları tarafından bir hayli sevilen önemli servisi PlayStation Toplulukları'nı sonlandırmaya hazırlanıyor. Resmi açıklama geldi...

  • Ercan Uğurlu
Sony, PlayStation 4'ün Topluluklarını Öldürüyor

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