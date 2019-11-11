Sony, PlayStation 5 İçin Daha Çok "Özel Oyun" İstiyor

Şu andaki PlayStation lideri Jim Ryan'ın yorumlarına bakılırsa, yolda olan PlayStation 5 konsolu, kendisinden beklemeyeceğiniz bazı sürpriz özel oyunlar ile gelebilir. Bu yorumlara göre firma, daha fazla özel PS4 ve PS5 oyunu yapmaları için yeni stüdyolar arıyor.
GamesIndustry.biz ile görüşen Ryan, ekibinin, PlayStation'ın birinci parti portföyünü geliştirmek için "her zaman arayışta" olduğunu söyledi. Ryan, stüdyoları satın almanın oldukça pahalı bir girişim olduğunu, bu alanda yapabilecekleri daha pek çok şey bulunduğu ancak dikkatli davranmaları gerektiğini belirtti.
Bu konuda tereddütlerin bulunması da oldukça anlaşılır bir durum. Bir oyun stüdyosunu almak kolay bir iş değil ve PlayStation'ın bu ilişkiden iyi bir sonuç çıkacağından emin olması gerekiyor. Ayrıca satın alımın, stüdyonun var olan saygınlığı ve ününü etkilemeyeceğinin ve hatta çalışanların nefretine sebep olmayacağının da garantilenmesi gerekiyor. Örneğin Destiny'nin geliştiricisi Bungie'nin çalışanlarının, stüdyonun Activision'dan bağımsızlığını ilan etmesi ile kutlama yaptıklarına dair söylentiler bulunuyor.
Tabii ki yeni satın alımların Sony'nin seçeneklerini genişleteceği de kesin. Yeni PS5 konsolu ve gelişmiş yeteneklerinin yanı sıra, var olan PS4 konsolu da bir süre daha desteklenmeye devam edecek ve oyuncular ve geliştiricilerin bu geçiş sırasında boşta kalmamaları için her iki platform için de seçeneklerin sunulmaya devam etmesi gerekecek.
Oyuncular açısından bakıldığında ise.. Favori oyun stüdyolarının belirli bir platform sahibi tarafından alınması konusunda çelişkili hislere sahip olmaları şaşırtıcı olmaz. Bu süreç ile beraber stüdyolar ihtiyaç duydukları kaynak ve desteğe sahip olsalar da, üst bir noktaya bağlanmaları ile beraber yukarıdan aşağıya bir etkinin geldiği ve bunun özellikle oyunların dağıtım şekline yansıdığı açıkça görülebiliyor.
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